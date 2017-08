Von Eva-Maria Fankhauser

Ginzling – Ein Ruhegebiet ist kein Platz für eine Deponie. Punkt. Aus. Ende. So sieht das zumindest der Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer. Der Stromriese Verbund und die Bezirkshauptmannschaft Schwaz sehen das allerdings anders.

Schritt für Schritt wird derzeit fürs Projekt Unterer Tuxbach die Tunnelbohrmaschine aufgebaut. Ende September sollte sie dann loslegen. Währenddessen überlegt Projektleiter Marco Fiegl fieberhaft, wohin das ganze Material geschafft werden soll. Die eigene Deponie in Tux ist weit weg. Eine nahegelegene Deponie in Ginzling gehört einem anderen Unternehmen. Also suchte der Verbund für eine neue Deponie in Rosshag an. Diese wurde von der Bezirkshauptmannschaft naturkundlich begutachtet und bestätigt.

Derzeit liegt das Ansuchen aber beim Landesverwaltungsgericht, denn der Landesumweltanwalt hat Beschwerde eingereicht. „Die Deponie ist im Ruhegebiet Zillertaler Hauptkamm südlich der Schlegeistrasse geplant. Mitten im Schutzgebiet“, sagt Kostenzer. Rund 78.000 m³ Material sollen dort Platz finden. Laut seiner Beschwerde sei es nicht nachvollziehbar, warum die nahegelegene und genehmigte Deponie eines Fremdunternehmens nicht von der Behörde als Alternative geprüft wurde. Das sei ein „schwerer Mangel“. Immerhin liege diese außerhalb des Schutzgebietes und sei laut ihm durchaus geeignet.

Warum dem Landesumweltanwalt die Alternativenprüfung zu kurz gekommen ist, kann Martin Gasser von der Umweltabteilung der BH Schwaz nicht nachvollziehen. „Meines Erachtens gibt es keine Alternative, denn die Deponie der anderen Firma ist rechtlich nicht tauglich. Es gibt keinen Vertrag, wo festgehalten wurde, dass das gehen würde“, sagt Gasser. Es müsse vorab gesichert sein, dass auf der Fremddeponie das Material überhaupt genommen werde. „Es geht meines Erachtens nicht so weit, dass ich dort anrufe und frage, ob sie bereit sind, das Material aufzunehmen“, stellt Gasser klar. Zudem sprächen die geringe Laufzeit von etwa drei Jahren und die kurzen Transportwege für die geplante Deponie. „Man muss abwägen: eine dreijährige Beeinträchtigung oder das Material weiß Gott wohin transportieren.“

Warum diese bestehende Deponie nicht von vornherein für den Verbund in Frage kommt, ist für Kostenzer ein Rätsel. „Das entzieht sich meinem Verständnis. Es würde doch auf der Hand liegen, dort hinzuliefern“, sagt Kostenzer. Außer, wenn es ums Geld geht. „Das Anführen von Bodenaushub- bzw. Tunnelausbruchmaterial auf bestehende und genehmigte Deponien Dritter wird im Vergleich zur Schaffung einer neuen, eigenen Deponie Mehrkosten verursachen“, erklärt Kostenzer.

„Es ist nicht unsere Deponie und da muss man sich erst einmal einigen, was es kosten würde“, sagt Projektleiter Fiegl auf Anfrage der TT. Man sei bereits im Gespräch mit dem Inhaber der Deponie. Dennoch: „Ich verlasse mich lieber auf eine eigene Deponie“, sagt Fiegl. Insgesamt rechnet er mit 160.000 m³ losem Material bei der Tunnelbohrung. Davon sollen etwa 80.000 m³ an diverse Verwerter vergeben werden, darunter u. a. die Bundesforste. Der Rest gehe auf die Deponie. Allerdings gebe es noch Unsicherheiten bei den Materialabnehmern. „Teils ist es noch nicht entschieden, ob sie Material nehmen oder doch nicht. Das sollte sich in den nächsten Tagen entscheiden“, sagt Fiegl. Für ihn sei die Deponie Rosshag eine Rückfallebene zur Sicherheit. „Natürlich wäre es ideal, wenn wir die neue Deponie nicht brauchen. Aber ich glaube eher nicht, dass uns das gelingt“, gibt der Projektleiter zu. Dennoch möchte man die Deponie im Zemmgrund möglichst klein halten.

Geplant ist eine Fläche mit 160 x 130 Metern im geneigten Auslaufgelände des so genannten Tannergrabens. Für den Landesumweltanwalt ein No-Go. Er befürchtet eine stärkere Beeinträchtigung der Tier- und Pflanzenwelt, als im Gutachten der BH veranschlagt. Es handle sich um einen artenreichen Lebensraum, der sowohl geschützte als auch teilweise geschützte Pflanzenarten (z. B. Orchideen) und Lebensräume umfasst. „Dieser Lebensraum kann nach erfolgter Deponierung nicht wieder hergestellt werden“, heißt es in der Beschwerde. Gasser habe das Gutachten nicht verfasst, aber „ich denke nicht, dass die Pflanzen dort aussterben werden“.