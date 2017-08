Kufstein, Salzburg – In seiner jüngsten Sitzung genehmigte der Diözesankirchenrat die Bilanz der Erzdiözese Salzburg für das Jahr 2016, die mit einer Bilanzsumme von 52 Millionen Euro ein positives Ergebnis aufweist.

Die Kirchenbeiträge tragen mit knapp 44 Millionen Euro naturgemäß den Hauptteil zu den Gesamteinnahmen bei und sind im Vergleich zu 2015 wieder leicht angestiegen.

Zur Erzdiözese Salzburg gehören auch die fünf Tiroler Dekanate Brixen im Thale, Kufstein, St. Johann in Tirol, Reith im Alpbachtal und Zell am Ziller

„Ich danke der Finanzkammer und dem Diözesankirchenrat, aber auch allen Angestellten und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Sorge um die Kirche“, sagte Erzbischof Franz Lackner in einer ersten Stellungnahme.

„85 Prozent der Katholiken leisten in der Erzdiözese Salzburg rechtzeitig ihren Kirchenbeitrag, das ist ein großer Vertrauensbeweis“, betonte Finanzkammerdirektor Josef Lidicky. Gleichzeitig kündigte er an, dass er im Sommer 2018 in Pension gehen werde. Derzeit läuft die Suche nach einer neuen Direktorin bzw. einem neuen Direktor der Finanzkammer.

Die Bilanz 2016 stehe laut Direktor Josef Lidicky auf einer soliden finanziellen Basis. Unter den Aufwendungen stellen die Personalkosten mit 28,8 Millionen Euro (55,4 Prozent des Budgets) für 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den größten Anteil dar. 186 der 800 Mitarbeiter sind dabei aktive Priester. Beim Pensionsfonds der Erzdiözese Salzburg waren aufgrund des Rechnungslegungsgesetzes noch Rückstellungen erforderlich.

Mit rund 6,8 Millionen Euro konnte die Erzdiözese Salzburg im abgelaufenen Jahr zahlreiche kirchliche Bauten in den insgesamt 209 Pfarren mitfinanzieren. In diesem Betrag sind die Beiträge für in Summe 58 Kirchen, zum Beispiel Glockenturm Salzburg-Herrnau, Kirchberg, Klosterkirche Kitzbühel, Lamp­rechtshausen, Mariapfarr, Obertrum, St. Gilgen, St. Johann i. Pongau, St. Michael i. Lungau/Filialkirche St. Martin, Waidring und Zell am Ziller, enthalten.

Weiters konnten Baumaßnahmen bzw. Renovierungen an insgesamt 55 Pfarrhöfen und Pfarrheimen, zum Beispiel in Aigen, Auffach, Bad Gastein, Brixlegg, Bergheim, Böckstein, Eben, Elixhausen, Fuschl, Gneis, Grödig, Hallwang, Kirchbichl, Krimml, Maria Bühel, Neualm, Oberau, Oberndorf b. Sbg., Oberndorf i. T., Pfarrwerfen, Puch, Rattenberg, Rußbach und Salzburg-St. Vitalis unterstützt werden. (TT, mm)