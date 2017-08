Von Miriam Hotter

Kitzbühel – Käthe Nagiller sitzt in einem beigefarbenen Couchsessel in ihrer Wohnung in Kitzbühel und blickt auf ihr soziales Wirken zurück, das sie niedergeschrieben auf etlichen A4-Zetteln in den Händen hält. Zeile um Zeile fährt sie mit ihrem Zeigefinger nach unten. Als sie die Jahreszahl 1968 erreicht, werden Erinnerungen wach. „In diesem Jahr gründete ich den privaten Verein für körperlich und geistig behinderte Kinder“, erzählt die 94-Jährige und schüttelt den Kopf. So, als lägen hundert Jahre zwischen damals und heute.

Damals, da war Käthe Nagiller eine junge Mutter, die ein glückliches Leben führte, bis ihr Mann plötzlich mit 30 Jahren starb. Nagiller selbst war erst 29. „Da bin ich in ein Loch gefallen“, erzählt die gebürtige Filzmooserin (Salzburg). Doch Nagiller schaffte es, sich aufzurappeln. „Entweder du wirst verbittert, oder du kämpfst.“

Und eine Kämpfernatur ist Nagiller allemal. Nicht umsonst hat sie 1982 das Verdienstkreuz des Landes erhalten. Ein Titel freut sie aber ganz besonders: Der ehemalige Bürgermeister Hans Brettauer hat sie einst liebevoll als „Weltmeisterin im Fechten“ bezeichnet.

Und das nicht ohne Grund: Nagiller hat es sich nämlich zur Lebensaufgabe gemacht, hilfsbedürftigen Menschen zu helfen – ohne je von der öffentlichen Hand finanziell unterstützt zu werden. Schon 1957 war sie Mitbegründerin der Alpenvereinsjugend und gewann viele Mitglieder für die Idee, alten und hilfsbedürftigen Menschen beim Einkaufen zu helfen und Brennmaterial in deren Wohnungen zu tragen. Bald darauf gründete sie den in Kitzbühel bekannten Kummerkasten, der sich für Einheimische einsetzte. Nagillers erste Aktion in diesem Rahmen war eine Spendensammelaktion für ein Baby, das dringend eine Herzoperation benötigte. Sie organisierte kurzerhand ein Wohltätigkeitskonzert in einem Kitzbüheler Hotel und schaffte es, 15.000 Schilling zusammenzubringen. „Die Operation war gesichert.“

Unvergessen auch ihr Einsatz für fünf Kinder nach dem Tod der Mutter: „Ich habe für sie Kleider gesammelt und die Fleischhauereien überredet, den Kindern nach Schulschluss ein warmes Mittag­essen zu geben.“

Und damit nicht genug: Nagiller war beim Roten Kreuz tätig und gründete einen privaten Hauskrankenpflege­verein. Sie hat außerdem einen Treffpunkt für Senioren eingerichtet und ein „Sozialladl“ ins Leben gerufen, um bedürftigen Senioren Lebensmittel zur Verfügung zu stellen.

Ihr Herz gehörte aber vor allem den Kindern mit Behinderung, weshalb sie – wie eingangs erwähnt – 1968 einen eigenen Verein gegründet hat. „Ich kannte eine Frau, die behinderte Zwillingsbuben hatte. Die Frau musste mit ihnen immer nach Innsbruck zur Therapie fahren, weil es bei uns nichts gab.“ Also machte sich Nagiller auf die Suche nach einem Ort, an dem Menschen mit Behinderung gefördert werden können.

Fündig wurde sie mit dem ehemaligen Gasthof „Silberne Gans“ in Kitzbühel. „Aber da gab es keine Heizung“, nennt Nagiller den Grund, warum sie und ihre Schützlinge ins Wendlinghaus umzogen. Irgendwann, so erzählt Nagiller, ergab sich schließlich die Möglichkeit, ein Grundstück in Oberndorf zu kaufen, die Nagiller ohne groß zu überlegen ergriff. Um den Bau eines Therapiezentrums finanzieren zu können, organisierte sie viele unterschiedliche Wohltätigkeitsveranstaltungen. Dadurch gelang es ihr, rund 14 Millionen Schilling für die Errichtung des Therapiezentrums zu sammeln. Im Jahr 1978 erfolgte schließlich der Spatenstich.

Wenig später wurde das Therapiezentrum von der Lebenshilfe übernommen. „Uns fehlte einfach das Geld, um das Therapiezentrum weiterzuführen“, nennt Nagiller den Grund dafür.

Bis 2020 soll die Werkstätte der Lebenshilfe in Oberndorf aufgelassen werden, die TT berichtete. „Es tut mir sehr weh“, sagt Nagiller. Nicht nur, weil die Schließung das Ende eines Lebenswerkes bedeutet, sondern auch, „weil sich die Menschen dort sehr wohl gefühlt haben“. Doch Nagiller weiß, dass sie nichts daran ändern kann. Für sie ist es aber wichtig, noch einmal „Danke“ zu sagen. „Danke an alle, die mir damals geholfen haben. So viele Menschen haben sich für den guten Zweck eingesetzt“, sagt Nagiller und legt die A4-Zettel beiseite. Nun kann sie das Kapitel Therapiezentrum mit ruhigem Gewissen abschließen.