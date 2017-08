Von Michael Domanig

Innsbruck – Mittwochvormittag in der Volksschule Reichenau. Stolz präsentieren Amir Hussein Abdullahi und Nazanin Zahra Naimi ihre allerersten Schultaschen, mit Spiderman- bzw. Marienkäfer-Motiv. Die beiden sind zwei von elf Kindern aus Innsbrucker Flüchtlingsheimen, die seit Montag an einer Art „Sommerschule“ teilnehmen und so auf den Schuleintritt im Herbst vorbereitet werden.

Vor allem während der Sommermonate hätten die Kinder ansonsten kaum Möglichkeiten, Deutsch zu lernen, erklärt der Innsbrucker Integrationsstadtrat Gerhard Fritz. Daher bietet die Integrationsstelle der Stadt Innsbruck in Kooperation mit den Tiroler Sozialen Diensten (TSD) schon zum zweiten Mal eine (freiwillige) Sprachförderung für angehende Erstklässler an. Vier Wochen lang werden die vier Mädchen und sieben Buben aus Afghanistan, dem Irak und Indien täglich von zwei Lernassistenten der TSD betreut. Sie lernen die wichtigsten Begriffe für den Schulalltag, erfahren Grundlegendes zur Zeitstruktur in der Schule oder zum Ablauf von Hausaufgaben. Es gehe um die Eingewöhnung in einen geregelten (Schul-)Alltag, um Pünktlichkeit und Aufmerksamkeit, aber auch um Kontaktaufnahme und Austausch mit anderen (deutschsprachigen) Kindern, betont Elena Hörmanseder, Integrationsbeauftragte der TSD. Dazu dient etwa das gemeinsame Mittagessen mit Volksschülern aus der Sommerbetreuung.

Die Erfahrung aus dem Vorjahr zeige, dass sich Kinder, die an der Sommerschule teilnehmen, „in der Volksschule deutlich leichter tun“, meint StR Fritz. Auch von den Eltern werde die Aktion gut angenommen. Die Kosten von 6500 Euro trägt die Stadt.

Die – mit Heften, Stiften und anderen Utensilien gefüllten – Schultaschen, die die Kinder gestern begeistert entgegennahmen, wurden übrigens bei der Aktion „ReUse“ des Umwelt Vereins Tirol gesammelt.