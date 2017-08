Innsbruck - Sie sitzt auf dem Boden eines mit Teppichen ausgelegten Zimmers. Die braunen Haare zu einem Zopf gebunden, blickt sie mit ihren dunklen Augen in die Kamera. "Jetzt filmt es. Wenn das rote Licht leuchtet, dann zeichnet es auf. Möge Gott euch alle segnen", sagt die hübsche junge Frau.

Rania Mustafa Ali ist ihr Name. 20 Jahre ist sie alt und steht am Beginn einer unvorstellbaren Odyssee. Eine, die exemplarisch für die zahllosen anderen Menschen steht, die auf der Suche nach Schutz und Sicherheit das Bürgerkriegsland Syrien in Richtung Westen verlassen haben.

Das mitreißende 20-Minuten-Video, mit dem Rania ihre Flucht von Syrien nach Österreich dokumentiert, wurde kürzlich von der britischen Tageszeitung The Guardian veröffentlicht. Aufgebrochen war die 20-Jährige in der IS-Hochburg Raqqa. In den Trümmern von Kobane begann sie damit, zu filmen.

"Für andere ein Kriegsgebiet, für uns das Zuhause"



In einer der ersten Sequenzen geht sie durch zerbombte Häuser eines völlig zerstörten Viertels der einst bunten und lebendigen Stadt. "Ich muss immer daran denken, dass das hier für den Rest der Welt nur ein Kriegsgebiet ist", stellt sie seufzend fest. "Aber für uns ist es unser Zuhaue. Leid und Elend, überall wo man hinsieht."

Sie zeigt, was sie für ihre Reise einpackt. Ein Kaffeebecher ist dabei. Dazu noch Wechselkleidung, ein Nagelknipser, ihr Laptop, eine Zahnbürste, ein kleines Notizbuch, einige Bücher und vergilbte Fotos ihrer Mutter. "Außerdem gehe ich nicht ohne meine 'Game of Thrones'-DVDs", lächelt Rania.

52 Menschen auf winzigem Boot



Dann bricht sie in die Türkei auf. 300 Euro müssen an die Schlepper bezahlt werden. Kurze Zeit später sitzt sie in einem Schlauchboot, das über das stürmische Mittelmeer schifft. Ayman, der Rania auf ihrer Reise begleitet und ab und zu die Kamera für sie hält, ist schockiert. "Der Schlepper ist, wie üblich, ein Bastard. Wir sind 52 Menschen, mit Kindern, auf einem Boot für 15 Personen."

Es sei heiß und er solle ihr nicht die Kamera ins Gesicht halten, mault die sichtlich erschöpfte Rania ihren Begleiter an. Ob sie denn keine Botschaft habe, fragt er. "Meine Botschaft? Ich will runter von diesem Boot", lautet ihre knappe Antwort.

In Griechenland angekommen, führt sie ihre Flucht über Lesbos und Athen bis an die griechisch-mazedonische Grenze. Ein erster Versuch die grüne Grenze zu passieren scheitert, sie werden von der Polizei zurück nach Griechenland gebracht. Als sie sich wenig später gemeinsam mit vielen anderen dem Grenzzaun nähern, verliert die mazedonische Polizei die Nerven.

Tränengas und Steine



Tränengas wird geschossen, ein lauter Knall jagt den nächsten. Rania beginnt zu weinen. Es sind wohl die Erinnerungen an die Bomben in Raqqa, die ihr zusätzlich zu den Strapazen der schon lang andauernden Reise zusetzen. Sie schluchzt. "Ayman, lass uns zurückgehen, bitte. Ayman, bitte. Sie werfen mit Steinen auf uns. Bitte lass uns umkehren."

Das Warten hat für Rania und Ayman dann im Mai 2016 ein Ende. Die Flucht nach Österreich gelingt. Als Touristen getarnt, gelingt es ihnen ein Flugzeug nach Wien zu besteigen. 7000 Euro mussten sie bezahlen, um an die dafür nötigen, gefälschten bulgarischen Pässe zu kommen.

Beim Einchecken wirkt sie glücklich und erlöst. "Komm", ruft sie Ayman zu, als sie durch die Zugangsbrücke eilt und beide schließlich im Flugzeug verschwinden. Die Dokumentation endet mit Bildern aus der Luft und dem Hinweis, dass Rania und ihr Begleiter sicher in Österreich angekommen seien und um Asyl ansuchen konnten. (bfk)