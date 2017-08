Von Brigitte Eberharter

Angerberg – „Glück tief“ – so lautet das Grußwort der Höhlenforscher, und Renat­e Tobitsch, Obfrau des Landesvereins für Höhlenkunde, konnte zahlreiche Ehrengäste und Höhlenforscher derart begrüßen. Am 1. August 1967 wurde die Hundalm-Schauhöhle für Interessierte geöffnet. Entdeckt wurde die Höhle allerdings bereits 1921 und noch viel früher, bereits zu Maria Theresias Zeiten, war den Bauern bekannt, dass sich dort oben eine Höhle befindet, denn diese mussten sie immer absperren, damit das Almvieh nicht hineinfiel. „Es ist dies die westlichste Höhle im Alpenraum, die touristisch erschlossen ist“, erklärte Verbandspräsident Christoph Spötl. Im August 1951 wurde die Hundalm-Höhle erstmals befahren und ein Jahr später gründete man den Landesverein. Viele ehrenamtlich Tätige haben dann dafür gesorgt, dass die Hundalmhöhle für Besucher zugängig wird. Mit enormem körperlichen Aufwand wurden Eisentreppen auf den Berg gebracht und in den Höhleneingang montiert. Am 15. August 1967 fand zusammen mit 370 Besuchern bei strömendem Regen die Bergmesse zur Eröffnung statt. In der Folge wurde auch eine Forscherhütte errichtet und durchgehend bis heute finden in den Sommermonaten immer Führungen in der Höhle statt.

„Meine Bewunderung gilt den Pionieren. Jeder Besuch der Höhle ist immer wieder ein neues Erlebnis“, erklärte BM Walter Osl und LA Alois Margreiter meinte, dass die Höhle auch eine touristische Bedeutung habe und eine ideale Schlechtwettereinrichtung sei. Seit 1956 ist die Höhle denkmalgeschützt. Im September 2004 wurde der 100.000ste Besucher gezählt.

Mittlerweile führt ein leicht begehbarer Weg zur Höhle. Dazu hat vor allem das Interreg-Projekt beigetragen, bei dem sich der Landesverein mit der „Hundalm Eis- und Tropfsteinhöhle“ mit der Gemeinde Ebbs mit der Tischoferhöhle, mit der bayerischen Gemeinde Oberaudorf mit dem Grafenloch sowie mit der bayerischen Wendelstein GmbH als Betreiber der Wendelsteinhöhle zu den Inntaler Unterwelten zusammengeschlossen hat.