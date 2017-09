Innervillgraten – Während urbane Räume mit einem Wachstumsboom konfrontiert sind, sind viele ländliche Regionen von Abwanderung betroffen. Mehr als die Hälfte aller Höfe in Österreich wird nicht mehr im Vollerwerb bewirtschaftet. Ziehen die Jungen weg, ist die Nachfolge oftmals ungewiss.

Bereits zum sechsten Mal organisiert und leitet das Architekturbüro nonconform die Leerstandskonferenz, eine Veranstaltungsreihe, die sich mit erfolgreichen Strategien gegen Leerstand und Ausdünnung auseinandersetzt. Heuer widmet sie sich dem Thema „Leerstand und Landwirtschaft“. Als Konferenzort wurde die Bergdorfgemeinde Innervillgraten in Osttirol ausgewählt. Diese entwickelt neue Strategien gegen das Höfesterben und kann bereits auf einige Vorzeigeprojekte verweisen – etwa auf das „Giatla-Haus“ im Ortsteil Kalkstein.

Das Konzept der diesjährigen Konferenz, die am 12. und 13. Oktober stattfindet, wurde in Zusammenarbeit mit Thomas Kranebitter, Raum- und Regionalpartner in Lienz, Michael Hohenwarter vom Regionsmanagement Osttirol (RMO), Verantwortlichen der Gemeinde Innervillgraten und dem Planungsverband 35 entwickelt. Sie wird im Rahmen des EU-Leaderprogramms von der EU, dem Lebensministerium, dem Land Tirol und dem RMO Osttirol gefördert.

„Als Raumplaner betreue ich mit meinem Team viele Gemeinden in Osttirol, die zunehmend von Abwanderung geprägt sind – immer mehr steht alte Bausubstanz leer und verfällt“, so Kranebitter. Dabei bestehe die Gefahr, dass die Dörfer an Lebendigkeit verlieren. Es verändert sich aber nicht nur das Ortsbild, auch die örtliche Infrastruktur verliert ihre Funktion. „Mir ist es daher wichtig, alte Gebäude wieder zu neuem Leben zu erwecken und ihnen neue Funktionen zu geben.“

Matthias Scherer, Bürgermeister von Obertilliach und Obmann des Planungsverbands 35, sieht sich selbst bei der diesjährigen Konferenz als Weitertragenden von Möglichkeiten: „Es muss das Bewusstsein geschaffen werden, dass Leerstand auch eine Chance sein kann. Insbesondere leerstehende historische Gebäude, wie wir sie auch in Obertilliach und Innervillgraten haben, müssen erhalten bleiben und ihre Geschichten weitererzählen dürfen.“

Josef Lusser, Landwirt und Bürgermeister der veranstaltenden Gemeinde Innervillgraten, erhofft sich von der Konferenz, dass ein Diskussionsprozess in der Bevölkerung in Gang gesetzt wird: „Wir haben eine extreme Landwirtschaft mit sehr steilen Flächen, die es zu bewirtschaften gilt, wir haben historische Gebäude, die wir erhalten müssen und die in Folge auch mit Leben zu füllen sind. Die Chance für unsere Gemeinde, sich zu positionieren, sehe ich vor allem in der Landwirtschaft und im Tourismus.“

Alle Infos zur Konferenz und zu Programm und Anmeldung sind unter www.leerstandskonferenz.at abrufbar. (TT)