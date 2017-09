Von Nicole Strozzi

Schwaz – Marija Menner redet gerne, sie redet viel und die Frage, ob sie eine Quatschtante ist, würde sie definitiv mit Ja beantworten. Marijas Muttersprache ist allerdings nicht Deutsch, Englisch oder Türkisch, sondern die Gebärdensprache. Die 36-Jährige ist seit Geburt an gehörlos und verständigt sich mit ihren Händen. Getreu ihrem Motto „Ich kann alles außer hören“ hat die Schwazerin es geschafft, genau in jenem Job zu arbeiten, der wie für sie gemacht ist: Die dreifache Mutter ist Kindergartenassistentin.

Letztes Jahr machte Kinderkrippenleiterin Bettina Saringer Marija das Angebot, doch bei ihr in der Kinderkrippe EMMI in Schwaz zu arbeiten. „Ich habe Marija als Gebärdensprachtrainerin bei einem Kurs kennen gelernt. Sie hat mir verraten, dass sie so gerne etwas mit Kindern machen möchte. Und ich dachte: Warum nicht?“

„Ich bin fast umgefallen vor Freude, als Bettina mich gefragt“, erzählt die 36-Jährige beim TT-Interview, für das sie extra eine Dolmetscherin mitgebracht hat. Schon immer wollte sie im Sozialbereich arbeiten, scheiterte aber immer an irgendwelchen Hürden und jobbte vor der Karenz letzten Endes als Hilfsarbeiterin in einer Fabrik.

„Ich habe Marija nie als Mensch mit Behinderung gesehen“, erzählt Saringer. „Sondern als Assistentin, die anders spricht.“ Deshalb gab es auch keine Schonfrist für die Kollegin, sie wurde gleich ins kalte Wasser hineingeworfen. „Ich wollte damit zeigen, dass eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe möglich ist. Die Gesellschaft muss es nur zulassen“, sagt Saringer. Für sie habe das weniger mit Integration zu tun. Eher mit einer anderen Perspektive. Mit Normalität. „Marija ist einfach eine Kollegin. Jeder hat Stärken und Schwächen“, plädiert die Pädagogin für mehr Toleranz.

Keines der eineinhalb- bis dreijährigen Kinder in der Kinderkrippe ist gehörlos. Doch für die Mädels und Buben ist es kein Problem, dass Marija sich anders mit ihnen verständigt. „Die Kinder passen sich an, sie merken recht schnell: Okay, das gibt es auch“, sagt Saringer. Für die Knirpse ist es ganz selbstverständlich, dass sie sich mit Marija anders verhalten müssen, dass sie Marija auf den Oberarm klopfen müssen, wenn sie mit ihr sprechen wollen. Und ihr dabei das Gesicht zuwenden müssen, damit Marija von ihren Lippen ablesen kann.

Die Erzieherin erinnert sich noch gut an ein Kind, das sich während des Buchlesens plötzlich die Ohren zuhielt. Auf die Frage, was los sei, antwortete der Kleine: „Ah, so ist das also für die Marija!“

Dass der Job eine Chance, aber auch eine Herausforderung ist, hat die Schwazerin mit türkischen Wurzeln schnell gemerkt. Mit drei eigenen Kindern zusätzlich 15 bis 20 Stunden zu arbeiten, ist nicht einfach, aber trotzdem das Beste, das ihr passieren konnte. Marija ist es gewohnt, in der Welt zurechtzukommen. In ihrer Kindheit besuchte sie die Landessonderschule in Mils. Dazumal gab es noch wenig Dolmetscher und Marija musste ihren Lehrern ständig von den Lippen ablesen, die Gebärdensprache im Unterricht wurde erst im Jahr 2005 eingeführt.

Die Abschlussprüfung hat die Frohnatur trotzdem gemeistert, genauso wie die Glasfachschule in Kramsach. Marijas Mann ist ebenfalls gehörlos, alle drei Kinder (12, 4, 2 Jahre) sind hörend und werden bilingual erzogen. Zuhause wird gebärdet, in der Schule oder im Kindergarten gesprochen. „Meine Kinder haben aber schon vor Kindergarteneintritt geredet“, erzählt die 36-Jährige und will damit sagen, wie anpassungsfähig die Kleinen sind.

Szenenwechsel: Wir besuchen Marija in der Kinderkrippe in Schwaz, um uns ein Bild von ihrem Alltag zu machen. Der blonde Jonas hat sich ein bisschen das Kinn aufgekratzt, er zeigt Marija die Stelle. Marija gibt ein Zeichen, ob er denn eine Salbe braucht. Jonas nickt und folgt der Kindergartenassistentin brav in die Küche. Die kleine Hannah will indessen mit Bauklötzen spielen. Marija zeigt mit dem Daumen nach oben, Hannah lacht und macht es ihr nach. Danach wird gelesen. Die Kleinen gebärden zwar nicht miteinander, beobachten aber Marija ganz genau. Adrian sieht im Buch eine Eule, Marija formt aus ihren Fingern eine Brille. Dann symbolisiert die 36-Jährige einen Vogel, die Dreikäsehochs zeigen im Buch auf das Tier und benennen es mit der Gebärdensprache. Alle lachen. Alles lustig, so wie immer.

Im nächsten Kindergartenjahr wird Marija in einen anderen Kindergarten in Innsbruck wechseln, dort soll sie für ein gehörloses Kind zuständig sein. „Schade“, sagt Bettina Saringer. Sie wird ihre Kollegin vermissen. Die beiden sind zu einem richtig guten Team geworden, das sich auch ohne Worte versteht.