Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Armut kennt keine Grenzen und ist überall zu Hause. Nicht nur irgendwo in Asien oder Afrika – in der so genannten Dritten Welt. Und in Europa nicht nur im Osten oder im Süden des Kontinents. Armut kann auch hinter der Türe des Nachbarn herrschen. Und wie so oft sind es dann die Kleinsten, die unter ärmlichen Verhältnissen besonders leiden.

Bis zu 400.000 Kinder und Jugendliche gelten in Österreich als armutsgefährdet. „Jedes fünfte Kind unter 16 Jahre in Tirol lebt in einer armutsgefährdeten Familie“, sagt Brigitte Schieferer, Obfrau des Vereins „Rettet das Kind Tirol“. Es sind Zahlen wie diese, die dafür sorgen, dass bei „Rettet das Kind“ niemandem so recht zum Feiern zumute ist. Dabei hätte der Verein einen guten Grund – begeht er heuer doch sein 50-Jahr-Jubiläum. „Statt Geld für eine offizielle Geburtstagsfeier auszugeben, wollen wir es über unsere Initiativen an die weitergeben, die es dringend benötigen“, sagt Schieferer. Denn was Kinderarmut bedeutet, erfährt das Team des Vereins jeden Tag aufs Neue. In der vergangenen Woche waren alleine an einem Vormittag 22 Familien in der Geschäftsstelle und baten um Unterstützung.

Da ist die alleinerziehende Mutter, die ihre finanzielle Not aus Scham so lange verdrängt hat, dass sie jetzt mit den Kindern kurz vor der Delogierung steht. Da ist der Bub, der nicht an der Schulsportwoche teilnehmen kann, weil zu Hause das Geld fehlt. Da ist die fünfköpfige Familie, die im Winter nur das Wohnzimmer heizt und abends mit Mützen und Schals in den kalten Betten liegt. Und gegen Ende des Monats geht es darum, den Kühlschrank noch halbwegs füllen zu können. Mit dem Projekt „Soforthilfe“ versucht der Verein dann rasch und unbürokratisch, die Notlage zu überbrücken, den Verlust der Wohnung abzuwenden oder die Sportwoche mitzufinanzieren.

Neben den Herausforderungen des alltäglichen Lebens steht für die Kinder in diesen Familien noch viel mehr auf dem Spiel. „Armut bedeutet einen Mangel an Möglichkeiten. Kinder sind von vielen Aktivitäten ausgeschlossen“, weiß die Obfrau. Der Zugang zu Kultur, ein Kinobesuch oder aber auch nur die Chance, sich ausgewogen und gesund zu ernähren, bleibt Kindern in armen Familien oft verwehrt. Auch was die Bildung anlangt, sind sie benachteiligt. „Eines unserer sechs Projekte ist daher die Lernhilfe“, erzählt Brigitte Schieferer. Dabei erhalten lernschwache Kinder aus wirtschaftlich benachteiligten Familien Nachhilfe. „Das Ziel ist es, dass sie den Hauptschulabschluss schaffen, eine Lehre finden und diese abschließen. Von der Matura oder gar einem Studium sind wir da aber ganz weit weg“, so Schieferer.

Brigitte Plattner ist die stellvertretende Obfrau von „Rettet das Kind Tirol“ und in erster Linie dafür zuständig, dass das jährliche Budget für die Hilfe vorhanden ist: „Wir können nur helfen, wenn uns geholfen wird. Deshalb gilt ein großer Dank unseren Spendern.“ Im vergangenen Jahr hat der Verein über seine Projekte 4000 Kindern helfen können. Zwei Drittel der insgesamt 300.000 Euro wurden über die „Soforthilfe“ verteilt. Neben ihr und der Lernhilfe organisiert der Verein außerdem noch notfallpsychologische Hilfe, die Weihnachtshilfe, Patenschaften sowie einen Leih-Oma-Service.