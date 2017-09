Innsbruck – Noch zwei Wochen, dann ist es so weit: Für Tirols Schülerinnen und Schüler beginnt nach neun Wochen Ferien wieder der „Ernst des Lebens“. Und damit der tägliche Weg in die Schule und von der Schule nach Hause.

Im vergangenen Jahr ereigneten sich laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in Tirol 53 Schulwegunfälle, bei denen 57 Kinder verletzt wurden. Im Vergleich zu den Vorjahren bedeutet das erneut eine Zunahme sowohl an Unfällen als auch an Verletzten: 2015 wurden bei 46 Unfällen 47 Kinder verletzt, 2014 bei 37 Unfällen 39 Kinder. Glücklicherweise hat sich in den vergangenen sieben Jahren kein tödlicher Schulwegunfall ereignet.

Weil jeder Unfall einer zu viel ist, rät der VCÖ Eltern, die letzten Ferientage dazu zu nutzen, um mit ihren Kindern unter zwölf Jahren den Schulweg gemeinsam zu gehen und das richtige Verhalten zu besprechen. Bei Schulanfängern und bei Kindern, die die Schule wechseln, ist es wichtig, den besten Schulweg zu eruieren. „Oft führen mehrere Wege in die Schule. Wichtig ist, den für das Kind besten und sichersten und nicht unbedingt den kürzesten Weg zu wählen“, erklärt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

Dabei sollte der Schulweg unbedingt aus der Perspektive des Kindes betrachtet werden: Hindernisse oder parkende Autos, über die Erwachsene leicht hinwegblicken, können Kindern die Sicht leicht verstellen. Als Regel sollte außerdem gelten: Am Schulweg bleibt das Handy in der Schultasche. Wer am Schulweg Gefahrenstellen sieht, sollte unbedingt die Gemeinde darüber informieren, damit Maßnahmen gesetzt werden.

Für Kinder sei es sehr wichtig, dass sie den Schulweg oder zumindest einen Teil davon zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen können. „Der Schulweg ist eine Möglichkeit, auf eine tägliche gesunde Portion Bewegung zu kommen“, sagt Gratzer. Werden Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht, werde ihnen diese Möglichkeit genommen. (TT)