Von Claudia Funder

Lienz – Das Angebot hilft doppelt: Teile von Altwaren werden nicht mehr entsorgt, sondern verkauft. Das reduziert die Sperrmüllmenge. Und der Verkaufserlös fließt an Menschen in Not.

Vor gut einem Jahr wurde der „Flohmarkt aus dem Waggon“ vom Lions Club Lienz und der Stadtgemeinde auf Schiene gebracht. Für das Projekt war ein ausgedienter Eisenbahnwaggon umgebaut worden, in dem seitdem abgegebene Gegenstände präsentiert und verkauft werden.

Das Vorhaben mutierte unerwartet rasch zum Erfolgsprojekt. Von Beginn an war das Interesse groß. Im abgelaufenen Clubjahr konnte mit dem Verkaufserlös der Waggon-Aktion bereits mehreren in Not geratenen Osttiroler Familien mit einem namhaften Betrag geholfen werden, heißt es seitens des Lions Club Lienz.

Mitmachen ist denkbar einfach: Noch brauchbare, aber entbehrliche Dinge des Alltags können im Altstoffsammelzentrum auf dem Bahnhofsareal abgegeben werden – mit dem Hinweis, es handle sich um eine Spende für den Lions Club. Diese landen im Anschluss sortiert in den Regalen des blitzblauen Waggons. Im „Radl“ opfern die Clubmitglieder einen Teil ihrer Freizeit für das Projekt und packen mit Familienmitgliedern beim Verkauf kräftig mit an.

Das Interesse an den teils nützlichen, hübschen, selten gewordenen und mitunter skurrilen Teilen ist jedenfalls so groß, dass auf das Echo bald reagiert wurde: Der Waggon öffnet nicht mehr wie anfangs nur einmal im Monat, sondern zweimal, jeweils von 11.30 bis 13 Uhr, die Tür. Die nächsten Termine sind bereits fix: Gestöbert werden kann am 16. und 30. September.