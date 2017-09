Ottawa – Kanadas oberster militärischer Befehlshaber, General Jonathan Vance, hat an der Seite von Regierungschef Justin Trudeau an der Gay-Pride-Parade in der Hauptstadt Ottawa teilgenommen. Vance hatte vor dem Umzug am Sonntag (Ortszeit) erklärt, dass er seine Solidarität mit Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (LGBT) bekunden wolle.

Er versicherte zugleich, dass sie in der Armee willkommen seien. Im Gegensatz dazu hatte US-Präsident Donald Trump am Freitag das Pentagon angewiesen, künftig keine Transgender mehr in die Streitkräfte des Landes aufzunehmen. Der Rekrutierungsstopp tritt der Direktive zufolge am 23. März 2018 in Kraft. Trump überließ dem Pentagon die Entscheidung darüber, ob Transgender, die bereits in der Armee dienen, aus der Truppe ausscheiden müssen. (APA/AFP)