Von Toni Zangerl

Zams – So ganz genau wissen sie es noch nicht, wann das Fest zum 30-Jahr-Jubiläum stattfindet. „Ob am Samstag, 10. oder Sonntag, 11. Februar 2018 – das entscheidet das Volk, ich will eine Volksbefragung“, verkündete Graf Georg I., nachdem er kürzlich im Rahmen der Neuwahl als Obmann der Zammer Cronbourg-Ritter mit seinem Vorstandsteam einstimmig wiedergewählt wurde.

Weil der Graf mit seinen Rittern in der Kassa durch Kassier Andreas Kopp derzeit den Betrag von 2304 Euro verwalten lässt, wird die Gemeinde um einen kräftigen Zuschuss zum Fest gebeten. „Wir suchen eh nur alle drei Jahre zu unserem Houngga-Fest an“, übte sich Graf Georg (Thurner) in demütiger Bescheidenheit. Schriftführer Helmut Gstir ortete bei der Durchsicht der monetären Planungen der Kommune „schon gewisse Rücklagen, die aber noch aufgefettet gehören“, meinte er in Richtung Vizebürgermeister Josef Reheis. Dieser sagte die gewünschte Unterstützung zu. 1986/87 wurde in Zams erstmals das Narrengassenfest abgehalten. Da wurde Graf Georg zum Ritter geschlagen. Seither hat sich das Houngga-Fest zu einem fixen Bestandteil in der närrischen Zeit etabliert.