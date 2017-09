Wien, Innsbruck – Man kennt die Bilder bereits von den Aufnahmetests für das Medizinstudium: sehr viele Inte­ressenten für eine begrenzte Anzahl an Studienplätzen. Gestern standen 1438 Kandidaten Schlange, um einen der 200 Plätze für das Bachelorstudium Psychologie an der Universität Innsbruck zu ergattern. Innsbruck ist keine Ausnahme, wobei hier die Zahl der deutschen Interessenten im Vergleich zu den anderen Studienstandorten besonders hoch ist. 3067 Studienwerber bemühten sich um die 500 Studienplätze in Wien, in Graz gab es 883 Bewerber um 230 Plätze, um nur einige Standorte zu nennen.

In den kommenden Tagen folgen Tests für Pharmazie, Biologie, Publizistik und Informatik. Am 5. September endet dann die allgemeine Zulassungsfrist an Universitäten ohne generelles Aufnahmeverfahren.

Am Donnerstag machen 1423 Studienwerber in Wien den Test für Biologie bei 1284 Plätzen, in Innsbruck treten 404 Kandidaten an. Für sie stehen 400 Studienplätze zur Verfügung. Am selben Tag wird in Wien auch Pharmazie geprüft: 832 Kandidaten bewerben sich um einen der 686 Plätze. In Graz steht eine Aufnahmeprüfung für Molekularbiologie an der Universität bzw. der Technischen Universität auf dem Programm. Insgesamt warten 428 Studienplätze auf die 567 Kandidaten.

Während also die angehenden Biologen in Innsbruck einen Platz ergattern dürften, ist es bei den Pharmazeuten etwas knapper, aber noch lange nicht so schlimm wie bei Psychologie. In Innsbruck treten 343 Kandidaten an, um sich für einen der 280 Pharmazie-Plätze zu bewerben. Wer in der steirischen Hauptstadt die Prüfung macht, hat gute Chancen: 399 Studienwerber haben die Voraussetzungen für die Aufnahmeprüfung erfüllt, 384 Studienplätze sind verfügbar.

Die Aufnahmeprüfungen für Wirtschaft, Medizin, Veterinärmedizin sowie der Großteil der Informatik-Prüfungen haben bereits vor dem Sommer stattgefunden. Für die Lehramtsstudien gibt es außerdem Eignungstests, dort ist keine bestimmte Platzzahl vorgegeben. Ebenfalls Eignungstests zu unterschiedlichen Terminen gibt es an den Kunst­universitäten sowie für das Sportstudium. (APA, aheu)