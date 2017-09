Von Walter Zwicknagl

Kramsach – Anfang September des Vorjahres zogen drei Ordensbrüder der Gemeinschaft FLUHM, die ihren Sitz im Wienerwald hat, in das verwaiste Kloster am Hilariberg in Kramsach ein. Erzbischof Franz Lackner hatte sich um eine Neubelebung des „Bergls“, das lange in der Obhut der Kamillianer war, bemüht und dabei viel Geschick bewiesen. Nach einem Jahr ziehen die drei agilen Ordensbrüder eine Kurzbilanz. „Wir haben uns gut eingelebt und konnten vielleicht auch einiges bewegen. Der Besuch der Gottesdienste liegt über unseren Erwartungen“, sagt Bruder Florian aus Walten in Passeier, der ein gelernter Elektriker ist. Wichtig für ihn ist es, aus dem Hilariberg ein religiöses Zentrum zu machen. Nach der Übersiedelung von Dekan Franz Auer nach Maria Alm wird er auch die Seelsorge in Mariathal und Voldöpp übernehmen müssen.

Ganz in seinem Element ist Bruder Klaus, der Baumeister am Hilariberg. Er ist seit Dezember des Vorjahres Dekanatsjugendseelsorger und hat für die Zukunft noch viele Pläne. Der 62-Jährige aus Kröv an der Mosel sorgt für Jugendgottesdienste, legte einen Grillplatz an und denkt auch an eine Nächtigungsmöglichkeit für 50 Personen. Zu seinen Visionen gehört aber auch eine Freilichtbühne. Was innerhalb weniger Monate entstehen kann, präsentieren die drei Ordensleute schon mit einigem Stolz. So haben sie mit Raffinesse einen Garten hinter dem Kloster angelegt, der mustergültig ist. „Wir nennen ihn Mariens Paradiesgärtchen“, sagt Brude­r Klaus, während er auf Tomaten, Paprika, Salate, Karfiol und Broccoli zeigt. Zur Bewässerung der Gewächshäuser stehen große Tanks, in denen Regenwasser aus der Dachrinne gesammelt wird, zur Verfügung. Auch über den gelungenen Ausbau eines Besprechungszimmers im Kloster darf sich der gelernte Schreiner, der 20 Jahre Fertigteilhäuser aufstellte und der Wortgewaltigste des Trios ist, freuen. Er hat auch einen grünen Daumen und züchtet die Pflanzen selbst. Zum Priester geweiht wurde er im Vorjahr. Zu seinen Plänen gehört ein Religionskurs für Erwachsene – zur Auffrischung des Glaubens.

Gerne ist Bruder Markus aus Seekirchen am Wallersee am Hilariberg. Er absolvierte eine landwirtschaftliche Lehre und ist im kleinen Kloster in Kramsach der Bruder für alles, wie er vermerkt.