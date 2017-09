Sie haben in Berlin eine liberale Moschee gegründet. Worin unterscheidet sie sich von anderen Moscheen?

Seyran Ates: Wir haben uns für eine historisch-kritische Lesart des Korans entschieden. Was hatten die einzelnen Suren in ihrer Zeit für eine Bedeutung? Und was kann das für heute bedeuten?

Wir sehen in der heiligen Schrift keinerlei Geschlechtertrennung, wie sie in den herkömmlichen Moscheen praktiziert wird. Wir sind ein offener Raum, und Männer und Frauen beten miteinander. Es darf auch eine Frau vorbeten und predigen.

Wir haben kein Problem mit Homosexualität. Und in unserer Präambel ist auch festgelegt, dass wir offen sind für den Dialog und die Begegnung mit Menschen, die an andere Götter glauben oder die nicht an Gott glauben. Weil wir die Religionsfreiheit ernst nehmen.

Ist das eine Initiative von religiösen Avantgardisten oder eine breite Bewegung?

Ates: Das ist wirklich eine Revolution. Die Moschee trägt die Namen von zwei Aufklärern — Ibn Rushd und Johann Wolfgang von Goethe. Diese Männer haben Orient und Okzident verbunden. Sie standen für die eine Welt, für Frieden und Wissensvermittlung, für die Nutzung des Verstandes. Mit Ibn Rushd berufen wir uns auf Menschen, die schon lange vor uns vermittelt haben, was Erneuerung und zeitgemäßes Leben im Islam bedeuten.

Wir sind nicht nur auf Europa konzentriert, sondern die Revolution findet auch in der islamischen Welt statt. Wenn man das Gefühl hat, man hebt sich hervor aus einer Gruppe, dann fragt man sich: Bin ich denn die Einzige, die so denkt? Und die Erfahrung zeigt, dass man selten die Einzige ist.

Wie sind Sie auf das Moschee-Projekt gekommen?

Ates: Unsere Religion ist nicht institutionalisiert wie etwa die katholische Kirche. Von 2006 bis 2009 war ich Mitglied der deutschen Islamkonferenz. In dieser Zeit habe ich mich noch einmal intensiv mit meiner Religion beschäftigt. Und das Ergebnis war zu sagen: Die moderaten liberalen Muslime brauchen einen eigenen Ort.

Können liberale Muslime hier in Mitteleuropa ihre Überzeugungen frei leben?

Ates: Grundsätzlich kann ich das, weil es hier keinen Staat gibt, der das reglementiert. Aber es gibt Menschen in der Gesellschaft, die das nicht akzeptieren und einen bedrohen. Ich lebe seit 2006 unter staatlichem Personenschutz.

Wer sind Ihre Gegner?

Ates: Extremisten dulden keine Meinung neben ihrer eigenen — ob links oder rechts oder auch religiös motiviert. Das sind zum Teil Einzelpersonen, oft Leute wie du und ich, die Morddrohungen schicken.

Und dann gibt es organisierte Verbände und sogar Staaten. Etwa das vom Iran finanzierte Zentrum für schiitische Muslime in Hamburg, die ägyptische Fatwa-Behörde und die türkische Religionsbehörde. Sie haben uns mit Erklärungen und Rechtsgutachten angegriffen. Das würden sie nicht tun, wenn sie nicht das Gefühl hätten, dass wir etwas säen, was sie bedroht. Daraus können Sie entnehmen, dass unsere kleine, feine Moschee das Herz einer Bewegung ist.

Was ist mit Terroristen?

Ates: Wir haben bis jetzt noch keine Post bekommen von IS, Al-Kaida oder wie sie alle heißen. Man erwartet, dass der Extremismus nur aus dieser Ecke kommt. Ich möchte mit aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass der Extremismus auch von Verbänden kommt, säuberlich verpackt durch einen Anschein von Seriosität.

Bassam Tibi hat von der Idee eines europäischen Islam gesprochen. Ist das realistisch oder eine Utopie?

Ates: Bassam Tibi ist einer meiner Wegweiser. Was er als Euro-Islam beschrieben hat, ist das, was wir tatsächlich leben. Das ist schon in der Geschichte des Islam angelegt: Wo immer der Islam hingekommen ist, hat er sich mit den Traditionen vor Ort vermischt und sich zu einem türkischen, saudischen, indonesischen usw. Islam entwickelt.

Ist das eine Auseinandersetzung innerhalb des Islam, oder sollen Politik und Nichtmuslime beitragen?

Ates: Sie müssen dazu beitragen! Es geht um die Religionsfreiheit — ein Rechtsgut, das wir als Gesellschaft hüten müssen. Wenn Muslime kommen und Religionsfreiheit für sich in Anspruch nehmen, aber die Religionsfreiheit anderer nicht akzeptieren, dann haben wir ein Problem. Deshalb ist das keine ausschließlich muslimische Angelegenheit. Der Staat hat die Pflicht, eine Religionspolitik zu betreiben mit dem Ziel, dass wir in einer friedlichen Gesellschaft leben.

Beeinflusst das Flüchtlingsthema Ihre Arbeit?

Ates: Für uns ist die Flüchtlingsarbeit wichtig. Wir hatten erst letzten Freitag eine Gruppe von jungen, unbegleiteten Minderjährigen. Manche sagten: Das haben wir anders gelernt. Am Ende haben drei der etwa zehn jungen Männer mit uns mitgebetet.

Es kommen auch Flüchtlinge zu uns, die sagen, in Syrien war der Islam viel liberaler, viel moderner als das, was wir in Deutschland vorfinden.

In der Flüchtlingsdebatte werden ja auch antimuslimische Ressentiments geschürt. Macht das Ihre Arbeit schwieriger?

Ates: Wir sehen die islamfeindlichen Tendenzen. Sie sind mit ein Grund dafür, warum ich motiviert bin, diese Moschee zu machen. Es gibt ein anderes Gesicht des Islam als den islamistischen Terror, den viele wahrnehmen.

Sehen Sie auch in Österreich die Möglichkeit, eine liberale Moschee zu gründen?

Ates: Ich bin sehr oft in Österreich und appelliere in jedem Interview, dass sich Personen melden, die wir unterstützen können. Unser Wunsch ist es auch, dass wir aus den großen Städten heraus in die kleineren Orte hineinwirken.

Sie haben in Alpbach zugleich die Europäische Bürgerinitiative „Stop Extremism" beworben. Was steckt hinter diesem Projekt?

Ates: Es ist wichtig, dass wir innerhalb des Islam an Erneuerung arbeiten und aus den eigenen Reihen Extremismus bekämpfen. Alles, was an islamistischem Terror passiert, hat mit Muslimen zu tun.

Aber Extremismus findet ja nicht nur im Islam statt und nicht nur durch Muslime. Es gibt christliche Radikale, Links- und Rechtsextremismus und viele Facetten dazwischen. Wir haben als europäische Gemeinschaft zu lange damit gewartet, effektiv dagegen anzugehen. Es geht um gemeinsame Richtlinien, Datenbanken für Gefährder, Informationsaustausch, Kontrolle der Finanzierung ... Europa ist ein Friedensprojekt, und Extremisten zerstören das.

Was erwarten Sie von jedem Einzelnen?

Ates: Die liberale Moschee und die Bürgerinitiative zeigen, dass jeder Einzelne etwas machen kann. Man muss nicht darauf warten, dass der Staat oder die Wirtschaft aktiv werden. Mit der Bürgerinitiative wollen wir die EU-Kommission dazu zwingen, sich mit der Richtlinie auseinanderzusetzen, die wir vorgelegt haben. Dafür brauchen wir eine Million Unterschriften. Für Europa ist das nicht viel.

Das Gespräch führte Floo Weißmann