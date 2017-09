Von Catharina Oblasser

Lienz – Der Bevölkerungsrückgang im Bezirk macht sich auch an den Pflichtschulen bemerkbar. Während im vergangenen Schuljahr noch 3716 Buben und Mädchen eine der 41 Volksschulen, der neun Neuen Mittelschulen, der drei Polytechnischen oder zwei Sonderschulen besuchten, sind es mit dem heurigen Schulbeginn nur noch 3622, also um fast 100 Kinder weniger. Das geht aus einer Aufstellung der Schulbehörde in Lienz hervor.

Das hat zur Folge, dass sechs Klassen wegfallen. Die beiden Kleinschulen Feld in Defereggen und Glanz in Oberlienz werden gänzlich geschlossen. Erhalten bleibt hingegen die Volksschule Bannberg, die mit fünf Kindern in einer Klasse die kleinste in Osttirol ist. Bei den Neuen Mittelschulen (NMS) ist Kals die mit den wenigsten Schülern: 46 Kinder in vier Klassen. Am anderen Ende der Skala findet sich die größte Volksschule, jene in Matrei, mit 183 Buben und Mädchen in elf Klassen. Die Neue Mittelschule Sillian ist mit 13 Klassen und 291 Schülerinnen und Schülern die größte.

Auch bei den Direktorsposten gibt es einige Neuerungen. An der NMS Sillian folgt Andreas Strasser auf Peter Pein­stingl, an der NMS Egger-Lienz übernimmt Gabriele Schwab von Lydia Pedarni­g. Die NMS Matrei führt künftig Sigrid Weichsler, an der NMS St. Jakob in Defereggen steht nun Markus Tönig an der Spitze. Und die NMS Virgental leitet ab dem Schulbeginn Gerhard Wörister. Die Volksschule Tessenberg übernimmt Renate Kollnig. Insgesamt 561 Lehrkräfte gehen an den Osttiroler Pflichtschulen ihrer Arbeit nach.