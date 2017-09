Von Alexander Paschinger

Imst, St. Leonhard i. P. – In den nächsten Tagen hält der Herbst Einzug ins Land – und damit sind auch die Ferien für die Schüler bald schon vorbei. Im Laufe der kommenden Woche sperren die Volks-und Mittelschulen wieder auf – nur die beiden Gymnasien in Imst und Stams starten am 11. bzw. 12. September ins neue Schuljahr.

Einen besonderen Schultag gibt es kommende Woche für die Schüler in St. Leonhard im hinteren Pitztal. Dort gehen nämlich die Tore des neuen Schulzentrums auf, das all­e anderen bisherigen Volksschulen im Gemeindegebiet zusammenfasst. Bei einem Lokalaugenschein am Dienstagvormittag wurde noch eifrig gearbeitet. „Wir bekommen es aber fertig“, meint Bürgermeister Elmar Haid, der gemeinsam mit seinem Vize Markus Kirschner das neue Gebäude begutachtete. Etwas mehr als 50 Volksschüler werden ab Mittwoch in drei modernst ausgerüsteten Klassen mit Computer und Internet unterrichtet. Im Erdgeschoß werden noch einmal rund 50 Kinder untergebracht – zwölf in der Kinderkrippe, die anderen in zwei Kindergartengruppen.

„7,5 Millionen Euro kostet das gesamte Gebäude“, erklärt der Bürgermeister, der stolz durch die neuen Räumlichkeiten führt. Das besondere Prunkstück ist aber der Turnsaal im Untergeschoß: „Bis jetzt mussten die Fußballer im Winter nach Wenns ausweichen.“ So richtig eröffnet wird der Komplex am 22. Oktober.

Für die Volks- und Mittelschüler geht es freilich schon vorher los. Traditionell starten im Bezirk die Schulen in Längenfeld und Sölden als Erste: Am Montag beginnt dort der Ernst des Schullebens. Dafür dürfen sich die Hinterötztaler dann über Pfingstferien im Mai 2018 freuen.

Alle anderen Volks- und Mittelschulen beginnen für die Herbstferien früher: Am Dienstag starten die Neue Mittelschule Pitztal und die Volksschulen Wenns und Jerzens. Mittwoch ist Stichtag für alle anderen Volks- und Mittelschulen.

Für die HTL sowie die Handelsakademie und Handelsschule Imst beginnt das Schuljahr dann einen Tag später, am Donnerstag, den 7. September.