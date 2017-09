Reutte – Ob Silzer Erdäpfelfest oder Haiminger Markt­tage: In den letzten Jahren entstanden zahlreiche von der Agrarmarketing Tirol unterstützte Herbstfeste. Laut Wendelin Juen, Geschäftsführer der Agrarmarketing, sollen dabei die „Stars“ unter den regionalen Lebensmitteln, ihre hohe Qualität und Herkunft im Vordergrund stehen. Erstmals wird es heuer mit dem „Bergherbst“, organisiert von Bezirkslandwirtschaftskammer und Jungbauern, TVB und Marktgemeinde, auch in Reutte solch ein Fest geben. Am Sonntag, den 1. Oktober, rollt wieder ein großer Ernte­dank-Umzug durch Reutt­e. Anschließend gibt es eine Trachtenschau, Volkstanz und die Wahl zum Bergherbst-Trachtenpaar. Am Abend des 2. Oktober lädt die Regionalentwicklung zu einem Zukunftsforum über Regionalität und faire Produkte ins VZ Breitenwang. Dabei wird auch der Dokumentarfilm „Bauer unser“ gezeigt. Ausreichend Gelegenheit zum Genießen gibt es am 3. Oktober von 10 bis 17 Uhr beim ersten Reuttener Herbstmarkt für Tiroler Kulinarik, Kunsthandwerk und Design im Untermarkt. Der 3. Oktober ist gleichzeitig Tag der Deutschen Einheit, ein Tag, an dem sich in Reutte viele Besucher aus dem nahen Allgäu tummeln. Diese hohe Frequenz soll für guten Absatz bei den Direktvermarktern sorgen. Interessierte Produzenten, Kunsthandwerker und Designer können sich unter Tel. 05672/7230012 anmelden. Standgebühr wird keine eingehoben. Anmeldeschluss: 1. September. Das Bergherbstprogramm wird durch Kulinarik auf Almen, Hütten und in Restaurants abgerundet und ist auf www.reutte.com abrufbar. (TT)