Kitzbühel – Barbara Jenewein ist ab heute die neue Direktorin an der Volksschule Kitzbühel. Sie löst damit Marialuise Brandstätter ab. Sie geht nach 14 Jahren im Amt mit heutigem Tag in den Ruhestand. „Damit geht eine Ära Brandstätter in der Volksschule Kitzbühel zu Ende“, sagte Bürgermeister Klaus Winkler bei der gestrigen Schlüsselübergabe. Denn schon der Vater, Peter Brandstätter war von 1960 bis 1987 Direktor an der Volksschule Kitzbühel.

Barbara Jenewein ist seit September 1997 Lehrerin an der VS Kitzbühel und ist auch ausgebildete Schulbibliothekarin. Seit 2010 war sie bereits Schulleiterstellvertreterin an der VS Kitzbühel. „Vielen Dank für das große Vertrauen in mich“, sagt Jenewein. (aha)