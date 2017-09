Lienz – Wenn Eltern sich trennen oder sich scheiden lassen, kann sich das auf die Kinder stark auswirken. Gibt es gar einen Todesfall in der Familie, sieht die Lage noch düsterer aus. Die Palette der Gefühle kann von Angst und Wut über Trauer bis zu Schuldgefühlen reichen. Für diese Kinder hat der Verein Rainbows Tirol ein Angebot, das im Herbst auch in Lienz startet. In wöchentlichen Gruppentreffen, die sich über zwölf Wochen erstrecken, werden die Kinder von ausgebildeten Mitarbeiterinnen ermuntert, ihre Gefühl­e auszudrücken. In der Gruppe finden sie Verständnis und Gehör und erfahren, dass sie mit ihrer Situation nicht alleine sind. „Wir sagen den Kindern zu Beginn, dass alles, was gesprochen wird, in der Gruppe bleibt“, sagt Rainbows-Leiterin Barbara Baumgartner. Das sei befreiend, weil sich die kindliche Wut manchmal auch gegen die Eltern selbst richte. Außerdem lernen die Kinder bei dem Rainbows-Treffen in Lienz, ihre Stärken und Fähigkeiten zu nutzen und so einen positiven Blick auf die Zukunft zu bekommen.

Die Gruppen sind je nach Alte­r unterteilt und richten sich an Kinder und Jugendlich­e von vier bis 17 Jahren. Vier bis sechs Kinder sind in jeder Gruppe. Mit den betroffenen Erwachsenen werden drei begleitende Gespräche geführt. Das gesamte Angebot kostet 293 Euro, für Geschwister gibt es Ermäßigungen. Nähere Informationen und alles Nötige zur Anmeldung sind auf www.rainbows.at zu finden. (TT)