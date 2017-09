Von Helmut Mittermayr

Holzgau – Die Verbindungen der Gemeinde Holzgau mit ihren Allgäuer Nachbarn auf Oberstdorfer Seite sind vielfältig. Auf deutscher Seite haben die Holzgauer auch Gründe ihrer Agrargemeinschaft Sulztal-Obermädele Alpe. Sub­stanzverwalter dieser Gemeindeguts-Agrargemeinschaft ist der Holzgauer Bürgermeister Günther Blaas, Agrarobmann der nachnamensgleiche Johann Blaas. Mehr als 420 Hektar Agrargrund liegen allein auf deutscher Seite. Und dieser Grund steht laut Obmann Blaas im Grundbuch und gehört der Agrar direkt, denn in Deutschland gebe es kein atypisches Eigentum wie bei Tiroler Agrargemeinschaften.

Die DAV-Sektion Allgäu-Kempten als Besitzer der Kemptner Hütte trat an beide, Obmann und Substanzverwalter, heran, ob sie das Stallgebäude der Oberen Mädelealpe, das direkt an die Kemptner Hütte anschließt und schon Jahre nicht mehr genutzt wird, für ihre Zwecke adaptieren könnte. BM Günther Blaas, der die Hütte wegen Nicht-mehr-Nutzung schon dem Verfall preis­gegeben sah, stimmte zu, worauf der DAV einen Teil des Stalls niederriss, neu aufbaute und den Raum als weiteres Lager nutzen kann. Auch eine Pumpstation für das Abwasser der Kemptner Hütte wurde installiert. Erstmals gibt es durch eine Trafostation auch Strom. Für BM Blaas im TT-Gespräch eine ideale „Sanierung“ der Hütte, „auch der Gemeinderat ist mehrfach eingebunden gewesen und hat zugestimmt“.

An sich ein gewöhnlicher Vorgang, gäbe es da nicht einfache Agrarmitglieder, die ihre Rechte verletzt sahen. Agrar­obmann Blaas, der über die Umbauten vom Substanzverwalter nicht mehr in Kenntnis gesetzt worden war, gab im Auftrag der Agrarmitglieder eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft ab – wegen schwerer Sachbeschädigung, die BM Blaas zu verantworten habe. Schließlich sei das Stallgebäude der Agrar, ohne die Mitglieder zu befragen, teilabgerissen, wiedererrichtet und einer fremden Nutzung zugeführt worden. Ihm als Obmann sei auch keine adäquate Gegenleistung des DAV bekannt. Er wisse auch nicht, ob es eine Bauverhandlung gegeben habe. Agrarobmann Johann Blaas erklärt, dass Substanzverwalter Günther Blaas auf deutschem Gebiet nicht wie in Österreich über die Köpfe der 111 „Besitzer“ hinweg entscheiden hätte dürfen.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck nahm Ermittlungen auf. Beide Blaas wurden einvernommen. Die Polizei in Elbigenalp kam sogar per Hubschrauber auf einen Lokalaugenschein bei der Kemptner Hütte vorbei. Am späten Donnerstagnachmittag wusste der Pressesprecher der StA Innsbruck, Staatsanwalt Hansjörg Mayr, Entscheidendes. Die Ermittlungen seien gerade in diesem Moment eingestellt worden. Das diesbezügliche Schreiben sollte den involvierten Parteien heute per Post zugestellt werden. „Die anfängliche Einbeziehung des Obmannes Johann Blaas, die mehrfache Einbindung des Gemeinderates und die plausible wirtschaftliche Erklärung des Substanzverwalters BM Günther Blaas waren ausschlaggebend dafür“, sagt Mayr zur TT.