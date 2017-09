Wien – Eltern sollten beim Kauf von Schulutensilien für Taferlklassler nichts überstürzen. Denn die einschlägigen Artikel sind kurz vor oder zum Schulbeginn am günstigsten, wie eine Langzeit-Preiserhebung der Wiener Arbeiterkammer (AK) ergab. Demnach seien Stifte, Federpennal und Co. rund um die Oster- und Semesterferien merkbar teurer, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

42 Produkte - vorwiegend Markenprodukte - , welche Erstklässler benötigen, hat die AK ein Jahr lang über fünf Handelsketten hinweg beobachtet. Der Warenkorb kostete im September 2016 156,92 Euro, in der Vorwoche 158,67 Euro. Die Waren haben sich im Vergleich zum Vorjahr also kaum verteuert.

Allerdings: Dieselben Artikel kamen rund um die heurigen Osterferien auf 175,18 Euro, zu den Semesterferien zahlte man im Schnitt 172,84 Euro dafür - also jeweils etwa zehn Prozent mehr. „Am teuersten sind Schulartikel rund um die Oster- und Semesterferien. Preiswerter kauft man kurz vor und zum Schulbeginn im September. Das ist die Zeit der günstigsten Aktionen“, lautete die Schlussfolgerung von AK-Konsumentenschützerin Manuela Delapina. (APA)