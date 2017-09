Von Alexandra Plank

Innsbruck – Die Pubertät ist, wie alle Eltern wissen, eine schwierige Zeit, was die Beziehung zwischen Heranwachsenden und Eltern betrifft. Oft ziehen sich die Jugendlichen zurück. Andererseits wollen sie Grenzen ausloten und trinken zu viel oder inte­ressieren sich für Drogen. Gerade diese unstabile Zeit nützen extremistische Gruppen, um junge Menschen anzuwerben.

Der Verein Multikulturell will mit gezielter Elternbildung den Erwachsenen Methoden in die Hand geben, wie sie eine Radikalisierung ihrer Kinder bemerken. In weiterer Folge sollen sie darüber informiert werden, welche Schritte man einleitet, wenn man merkt, dass einem das eigene Kind entgleitet. Der Verein greift dafür auf das bewährte Projekt „Mütterschulen gegen Extremismus“ von Frauen ohne Grenzen zurück. „Das gibt es schon in vielen Ländern. Wir haben mit den Initiatorinnen nun auch ein Angebot für Väter erarbeitet“, erklärt Projektleiterin Barbara Bitschnau.

Ab Oktober 2017 treffen sich wöchentlich 15 Mütter von Jugendlichen über zehn Wochen hinweg mit zwei ausgebildeten Trainern. In diesem geschützten Rahmen wird intensiv an Vertrauen und Selbstvertrauen gearbeitet; die Frauen haben die Möglichkeit, über sich zu sprechen, aber auch über Themen wie Isolation, Drogen, Extremismus und Gewalt, den Umgang mit Heranwachsenden zu diskutieren. Auch 15 Väter erhalten eine, allerdings verkürzte, Ausbildung. Bitschnau will das Angebot als Elternbildung verstanden wissen. Die Eltern lernen in dem Kurs, ihr Frühwarnsystem zu aktivieren. „Wer den Kurs besucht, sagt damit nicht aus, dass sein Kind radikalisiert ist, sondern ist sich bewusst, dass niemand davor gefeit ist“, erläutert sie. Die Anzeichen, die auf eine Radikalisierung schließen lassen, seien individuell verschieden. „Oft merkt man es daran, dass Jugendliche plötzlich ihre Essgewohnheiten ändern und auch ihre Eltern dahingehend belehren wollen. Schleichend werden auch die Werte der westlichen Kultur abgelehnt“, präzisiert Bitschnau. Erhöhte Aufmerksamkeit sei auch immer dann gegeben, wenn sich Jugendliche nächtelang auf dubiosen Internetforen herumtreiben.

Die Projektleiterin legt Wert darauf, dass die kostenlose Ausbildung nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund angeboten wird. Argumente, wonach Mütter in manchen Kulturen öffentlich keine große Rolle spielen, rückt sie zurecht. „Die Rolle dieser Frauen innerhalb des Familienverbandes ist dafür umso zentraler. Sie wirken gezielt auf die Kinder ein, wenn sie eine Fehlentwicklung erkennen.“

Alle Informationen finden Sie unter: www.migration.cc, Anmeldung bis zum 29. September unter der Mailadresse: office@migration.cc.