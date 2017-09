Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – In Deutschland stieg der Nitrat­gehalt im Trinkwasser durch überdüngte landwirtschaftliche Felder stark an. Unmittelbare Folge davon: Wegen der teureren Aufbereitung könnten die Kosten für Trinkwasser bald empfindlich erhöht werden, um bis zu 60 Prozent. In Süditalien muss wegen der anhaltenden Trockenheit und löchriger Leitungen das Trinkwasser rationiert werden.

Szenarien, die in einem Land unvorstellbar sind, in dem das Wasser von den Bergen ins Tal fließt und ohne Pumpen oder Aufbereitung direkt zu den Bürgern gelangt. Oder doch nicht? Stefan Wildt, in der Abteilung Wasserwirtschaft zuständig für die Tiroler Siedlungswasserwirtschaft und damit für die Trinkwasserversorgung im Land, appelliert regelmäßig an die Gemeinden und andere Tiroler Wasserversorgungsunternehmen, achtsam zu sein. „Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Einige Anlagen müssen eventuell saniert werden.“ Rund ein Drittel der Trinkwasserleitungen in Tirol sei mehr als 50 Jahre alt.

Auch durch den Klimawandel mit häufiger werdenden Extremereignissen wie heftigen Regengüssen nach längeren Trockenperioden könnte es vermehrt zu zeitweisen Beeinträchtigungen der Wasserqualität kommen. „Starkregen wäscht den Boden aus, was zu Wassertrübungen führen kann.“ Immer wieder melden Gemeinden nach stärkeren Niederschlägen Probleme bei der Wasserversorgung.

„Wo sich solche Ereignisse ankündigen oder gar bereits auftreten, ist es also höchste Zeit, in Verbesserungsmaßnahmen zu investieren.“ Beim Erkennen von Vorzeichen helfen etwa Sonden, mit denen Trübungen des Wassers direkt im Berg erkannt und aus der Schaltzentrale überwacht werden können. Hier verweist Wildt auch auf die Informationspflicht der Versorger, die ihre Kunden über die Trinkwasserqualität informieren müssen. Leider funktioniert das nicht immer gleich gut. „Transparenz ist in vielen Bereichen ein Thema, vor allem aber beim Wasser, dem wichtigsten Lebens­mittel!“, mahnt er.

„Natürlich sind wir in Tirol sehr verwöhnt, doch dieser Umstand löst auch das Risiko einer gewissen Laxheit aus.“ Um böse Überraschungen zu verhindern, braucht es Vorsorge – durch regelmäßige Messungen und entsprechend geschulte Mitarbeiter, um Schwachstellen erkennen und rechtzeitig sanieren zu können. „Das kostet natürlich Geld und könnte zu einer Gebührenerhöhung führen.“ Auch in Tirol, wo das Trinkwasser meist besonders preiswert sei, wird Kostenwahrheit zunehmend zum Thema, nicht nur die Trinkwasserqualität.