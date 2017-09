St. Johann i. T. – Die Bewohner und Mitarbeiter sowie zahlreiche Freiwillige des Pflegeheimes St. Johann in Tirol hatten am Wochenende jede Menge Grund zum Feiern. Denn das 25-Jahr-Bestandsjubiläum stand vor der Tür. Gemeinsam mit Ehrengästen wurde im Kaisersaal des Pflegeheims kräftig gefeiert.

Anfang der 1990er-Jahre wurde das alte St. Johanner Spital zum Pflegeheim mit 46 Betten umgebaut und im Juni 1992 eröffnet. Der stetig steigende Pflegebedarf der sieben Verbandsgemeinden St. Johann in Tirol, Kirchdorf, Oberndorf, Waidring, Going, Reith bei Kitzbühel und Jochberg erforderte 2007 einen Zubau. Mit der Eröffnung des zweiten Standortes 2014 in Oberndorf erfolgte ein weiterer Ausbau der Pflegebetreuung. Den Verbandsgemeinden mit rund 22.000 Einwohnern stehen derzeit 136 Betten zur Verfügung. Während anfänglich 30 Mitarbeiter angestellt waren, sind heute in St. Johann und Oberndorf 125 Personen mit der Pflege und Betreuung der Heimbewohner befasst. „Der Pflegebereich ist für die Gemeinden eine Herausforderung, mit den beiden Standorten sind wir gut aufgestellt“, betont Verbandsobmann und St. Johanns Bürgermeister Stefan Seiwald. (rw)