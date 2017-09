Innsbruck – In vier Tagen sind Ulrike und Joachim Blatter 422 Kilometer geradelt und haben über 3000 Höhenmeter geschafft. Kurz vor dem großen Regen haben sie Innsbruck erreicht, wo sie zwei Tage lang die wetterbedingte „Zwangspause“ genossen, bevor heute mit dem Brenner die nächste Herausforderung ansteht. Am 28. August sind die beiden vom deutschen Gottmadingen (Nähe Konstanz) losgefahren, um 1500 Kilometer nach Sarajevo zu radeln. Die Reise steht unter dem Motto „Balkanroute rückwärts: Chancen statt Flucht!“. Sie wollen zeigen, wie wichtig es für junge Menschen in Bosnien ist, Perspektiven im Heimatland zu schaffen. Als Partnerstadt Sarajevos hat Innsbruck bei dieser Reise eine besondere Bedeutung.

Die diesjährige Holiday-Challenge der AWO-Bosnienhilfe ist ein Marathon – aber er läuft schon über fast zwei Jahrzehnte. Denn Ulrike Blatter und ihr Ehemann Joachim begleiten seit 1999 ehrenamtlich Projekte in Bosnien und wissen, wie schwierig der Aufbau einer Zivilgesellschaft nach Bürgerkrieg und Massenexodus ist. Mit dem bosnischen Partnerverein Narko-Ne wurden in den vergangenen Jahren viele (teilweise preisgekrönte) Projekte verwirklicht, um für Kinder und junge Menschen in Bosnien ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. Die Reise ist als Spendenlauf angelegt. Mehr Infos: www.ulrike-blatter.de/mein-projekt-2/. (TT)