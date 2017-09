Von Thomas Hörmann

Innsbruck – „Uns reicht’s jetzt!“ Mehrere Innsbrucker Altstadt-Kaufleute und -Anrainer fühlen sich seit Wochen von aggressiven Bettlern terrorisiert. Von Obdachlosen, die unter den Lauben schlafen, dort auch ihre Notdurft verrichten, Geschäfte plündern, Touristen einschüchtern und durch nächtliche Partys den Bewohnern den Schlaf rauben. „Kommt jetzt noch Schutzgelderpressung?“, fragen sich die Opfer.

Operationsbasis der Männer ist der Brunnen in der Herzog-Friedrich-Straße: „Wenn’s rund um den Brunnen schattig wird, also in der Mittagszeit, tauchen sie dort meist auf“, schildert eine Altstadt-Bewohnerin, die wenige Meter entfernt ein kleines Souvenirgeschäft betreibt: „Manchmal sind’s nur drei, manchmal bis zu sechs Männer, eine Frau ist hin und wieder auch dabei.“ Die Geschäftsfrau will anonym bleiben, „diese Leute können sehr aggressiv werden“.

Etwa, wenn sie bei ihren „Besorgungen“ gestört werden. Und die laufen so ab, dass „sie in unsere Geschäfte kommen, wenn grad viel los ist“, schildert eine weitere Kauffrau, die in der Nähe des Goldenen Dachls ein Souvenirgeschäft betreibt. Ohne sich von Zeugen oder Verkäuferinnen abschrecken zu lassen, nehmen die Diebe einen Stapel Sonnenhüte oder T-Shirts aus dem Regal und marschieren mit der Beute grinsend aus dem Geschäft. „Es passiert aber auch, dass sie im Laden eine unserer Schnapsflaschen austrinken“, erzählt die Chefin. Das Leergebinde entsorgen sie dann frech in einem Regal.

„Bei uns hat einer vor den Augen einer jungen Verkäuferin ein Messer an sich genommen und ist einfach gegangen“, ergänzt die Mitarbeiterin eines nahen Werkzeug- und Metallwarengeschäfts: „Das Mädel hat sich nicht getraut, etwas dagegen zu tun.“ Auch Uhren, Speck, Süßigkeiten und sogar Eiswaffeln fallen ins Beuteschema der „Schläfer“, wie sie von den Betroffenen genannt werden: „Weil sie oft unter den Lauben nächtigen.“

Am meisten ärgert die Kaufleute, dass die Obdachlosen erst gar nicht versuchen, ihre Diebstähle zu verschleiern. „Es kommt regelmäßig vor, dass sie Minuten später mit unseren soeben gestohlenen Hüten und T-Shirts am Leib wieder beim Brunnen sitzen“, bestätigten mehrere Geschäftsleute: „Und wenn wir sie zur Rede stellen, bauen sie sich drohend vor uns auf.“ Oft landet die Beute aber auch in einer blauen Einkaufstasche, die dann in einem Pkw in einer nahen Tiefgarage verstaut wird: „Ich weiß das, weil ich mal einen verfolgt habe“, erzählt ein weiterer Kaufmann.

Aber nicht nur die Altstadt-Händler, sondern auch die Touristen haben unter den „Schläfern“ zu leiden: „Sie stellen mitten im Weg teils schon beschädigte und nur schwer erkennbare Bettelschalen auf“, schildert eine Zeugin: „Und wenn jemand unabsichtlich dagegen läuft, machen sie ein Gezeter und verlangen teils sogar Schadenersatz. Die meisten Touristen zahlen, um sich keinen Ärger einzuhandeln.“

Apropos Ärger – der geht am Abend auch nach Geschäftsschluss weiter: Zumindest für die Anrainer, die der mit Lautsprechern erzeugten Partystimmung wenig abgewinnen können. Zunehmend vom im Brunnen gekühlten Bier benebelt, lärmen und grölen die „Schläfer“ „dann häufig bis weit nach Mitternacht. Am Mittwoch ging es bis 2.30 Uhr“, erzählt eine Altstadt-Bewohnerin. Und wer sich aufregt, muss mit Problemen rechnen. So sei eine junge Frau sexuell belästigt worden, weil sie bat, die Musik leiser zu stellen, heißt es in einem Beschwerdeschreiben an die TT.

Die Fäkalien, die die Schläfer ungeniert in der Altstadt verteilen, nehmen die Betroffenen persönlich. „Mir haben sie wohl zu Fleiß vor die Tür gesch...“, meint die resolute Souvenirhändlerin, die sich immer wieder gegen die Bettler stellt. Und ein weiterer Kaufmann glaubt in Anbetracht der „sechs Haufen vor meinem Laden“ längst nicht mehr an einen Zufall.

Die Betroffenen fühlen sich auch allein gelassen: „Wir rufen oft mehrmals täglich bei der MÜG (Mobile Überwachungsgruppe; Stadtmagistrat) und auch der Polizei an. Gebracht hat es bisher nichts, im Gegenteil. Die Situation wird zunehmend schlimmer. Und die Bettler sind ja, wie man täglich sieht, immer noch da.“

Die Geschäftsleute vermuten, dass einige der „Schläfer“ aus Polen und Rumänien stammen: „Sie können kaum Deutsch.“ Schlecht ausgerüstet seien sie nicht – immerhin haben sie Smart-Uhren, mit denen sie die Lautsprecher ihrer Musikanlage steuern. „Und sie besitzen auch ein Auto.“