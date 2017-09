Virgen, Prägraten – Während des Schuljahres sind Eltern in Prägraten und Virgen mit dem Betreuungsangebot für ihre Kindergarten- und Volksschulkinder zufrieden. Doch in den neunwöchigen Sommerferien wird es manchmal kritisch. Das ergab eine Befragung im Rahmen eines Leaderprojektes zur Daseinsvorsorge.

Die Gemeinde Virgen reagierte darauf: Schon seit einigen Jahren haben Eltern die Möglichkeit, sechs Wochen Betreuung für ihre Kinder während der Sommerferien zu nutzen. Aufgrund der Befragung entschloss sich die Gemeinde, für die heurigen Sommerferien die Betreuung auf neun Wochen auszuweiten. „Das Angebot wurde sehr gut angenommen und stellt für berufstätige Eltern eine große Erleichterung dar“, meint Virgens Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler.

Ursprünglich war eine gemeindeübergreifende Sommerbetreuung für Virgen und Prägraten angedacht. Das Projekt kam nicht zustande. Der Zusammenarbeit der beiden Virgentaler Kommunen tut das aber keinen Abbruch, meint der Prägratner Bürgermeister Anton Steiner. „Wir ziehen bei der Betreuung an einem Strang. Jedes Kind, das Betreuung braucht, bekommt sie auch, egal, ob aus Virgen oder aus Prägraten.“ Generell bräuchten Angebote zur ganztätigen ganzjährigen Betreuung eine gewisse Anlaufzeit, aber es lohne sich. „Wir hatten in der letzten Sommerbetreuung 29 Kinder, das sind mehr, als bei uns in den Kindergarten gehen.“ (TT, co)