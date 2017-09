Breitenbach – Einzigartig ist der Ortsname Breitenbach nicht. Dafür aber der Anfang der 1990er-Jahre gegründete Verein „Vereinigung der Breitenbachs in Europa e. V.“. Um sich mit den Bürgern aus den insgesamt 42 gleichnamigen Gemeinden in Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, Tschechien und der Schweiz auszutauschen, wurde seither alle zwei Jahre in den unterschiedlichen Orten ein Treffen organisiert.

Nach zehn Jahren war die Tiroler Gemeinde am vergangenen Wochenende schließlich erneut Gastgeber beim zwölften internationalen Treffen, zu dem mehr als 150 Teilnehmer aus acht gleichnamigen Gemeinden in Deutschland und der Schweiz anreisten.

Für die früh Angereisten gab’s am Donnerstagabend die Möglichkeit, bei einem Schießwettbewerb der Schützengilde teilzunehmen. Die offizielle Begrüßung aller Teilnehmer erfolgte am Freitagabend bei einem Tiroler Abend mit der Breitenbacher Volkstanzgruppe. Beim großen Festumzug des Breitenbacher Herbstfests unter dem Motto „Wir leben Tradition“ am Samstagnachmittag wurden die Bürger aus den gleichnamigen Gemeinden aktiv mit eingebunden.

Auch vom anhaltenden Regen und den kalten Temperaturen ließen sich die zahlreichen Gäste nicht vertreiben, applaudierten den Umzugsteilnehmern und zeigten sich begeistert über die prachtvollen Festwägen. Auf einem zeigten die jungen Breitenbacher ihr Perchtenbrauchtum. Auch die Bäuerinnen kochten auf einem Umzugswagen auf und die Feuerwehr präsentierte ihre alten Fahrzeuge. Am Sonntag konnten die Teilnehmer des Breitenbach-Treffens an einem Gottesdienst teilnehmen oder auch das Naturjuwel Berglsteiner See besichtigen. (fh)