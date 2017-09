Von Claudia Funder

Lienz – Frohe Botschaft heißt für Pater Martin Bichler auch, dass Fröhlichkeit in der Kirche genug Raum hat. Der gebürtig­e Untertilliacher ist für jeden Spaß zu haben und steckt mit seiner Lebenslust viele andere Menschen an.

Neun Jahre begeisterte der Seelsorger in der Pfarre St. Marien in Enns-Ennsdorf. Die Liste an Anekdoten aus dieser Zeit ist so lang, dass sie sogar zwei Bücher des Autors Florian Kobler füllen. Da sind etwa die Papierflieger und Seifenblasen, die bei Firmung und Erstkommunion durch den Kirchenraum geschickt wurden. Der humorvolle Gottesmann feierte aber auch schon eine Hochzeit im Fußballtor, segnete eine Kuh, übernachtete auf dem Friedhof und taufte Kinder im Fluss. Der knapp 50-Jährige tauchte aber auch selbst unter – samt Habit in einem See. Mit Humor nimmt er sogar eigene Missgeschicke: So landete etwa sein Handy in der Waschmaschine und ein Hund fraß sein Gebetsbuch. In die Schlagzeilen kam der Geistliche, als beim Baden in Kärnten einmal das geparkte Klosterauto über einen Abhang rollte und im See landete. Die Handbremse war nicht gezogen worden. Zu Schaden kam niemand. Das Fahrzeug war zum Glück schon alt.

Hinter den schrägen Aktionen bei Gottesdiensten steckt immer eine Botschaft. Wenn der Pater seine Predigt mit Witz bereichert, wird Aufmerksamkeit geweckt. Inhalte bleiben länger in den Köpfen. Auf die Frage der TT, was ihm Humor bedeute, antwortet Pater Martin: „Er öffnet für mich die Herzen zu den Menschen, gibt Lebenskraft und war einfach auch die Art Jesu.“ Und er bemüht einen Satz von Don Bosco, der ihm sehr gefällt: „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen.“

Nun verlässt der „weltbeste Pfarrer“, wie er von Ennsdorfs Bürgermeister Alfred Buchberger betitelt wird, seine mehrjährige Wirkungs­stätte. Am vergangenen Sonntag wurde Abschied gefeiert. Es geht zurück nach Osttirol, wo Pater Martin die Leitung der Lienzer Pfarre St. Marien übernimmt. „Ich werde am 10. September bei den Gottesdiensten in Lienz begrüßt“, verrät er mit Vorfreude.

Warum kommt es zum Ortswechsel? „Bei uns Franziskanern ist es üblich, dass wir in regelmäßigen Abständen weiterziehen“, antwortet Pater Martin und ergänzt: „Für mich ist Weiterziehen so viel wie in Bewegung bleiben, auf Neues zugehen.“ In Enns habe er sich sehr wohl gefühlt, einen guten Draht zu den Menschen gefunden. Und warum nun Osttirol? „Wir Franziskaner haben eine Niederlassung in Lienz und mein Oberbruder Provinzial P. Olive­r Ruggenthaler hat mich gebeten, dorthin zu gehen, weil es im Team einen Bruder braucht, der in der Nachfolge von Pater Raimund die Pfarrleitung übernimmt“, erzählt Pater Martin. Er freut sich „auf die Mitbrüder, die Menschen, etwas Neues beginnen zu dürfen und viele spannende, interessante Begegnungen“. Die Herzen der Gläubigen werden der sympathischen Frohnatur wohl auch in Lienz zufliegen.