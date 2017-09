Reutte – Ursprünglich wollten sie ihre Spielsachen verkaufen. Doch da regte sich innerfamiliärer Widerstand. Also musste eine andere pfiffige Idee her, um das Hilfsprojekt „Schulkinder Nepal“ zu unterstützen. Also setzten sich Leonhard (5) und Marcel (8) Weber sowie Agnes (5) und Klara (9) Huber an den Kirchweg und sammelten als Straßenmusikanten Geld. 56 Euro haben sie erspielt. „Wenn wir lauter solche Kinder auf der Welt hätten, gäbe es keinen Krieg“, ist Ulli Jäger, Mitbegründerin des Hilfsprojektes, restlos begeistert. (fasi)