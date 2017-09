Von Miriam Hotter

Oberndorf – Stefan Trixl sitzt auf einem Stapel Paletten und reckt sein Gesicht in die Sonne. Kurze Verschnaufpause. Doch dann klingelt sein Handy. Der Mann mit den kurzen grauen Haaren und der gebräunten Haut fischt es aus der Brusttasche seiner Arbeitslatzhose. „Ja? Okay, ich komme.“ Und weg ist er.

Der Oberndorfer TVB-Mitarbeiter hat in diesen Tagen viel zu tun. Der Grund dafür steht auf seinem T-Shirt geschrieben: Spartan Race ist in großen Lettern darauf zu lesen. Dieser Name steht für die laut Veranstalter weltweit größte Hindernis-Rennserie, welche am kommenden Wochenende zum dritten Mal einen Stopp beim Stöcklfeld in Oberndorf einlegt. Keine Selbstverständlichkeit. Trixl hat viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, damit das Rennen in der 2200-Seelen-Gemeinde überhaupt stattfinden kann. „Ich habe mit rund 30 Grundbesitzern Verhandlungen geführt“, erinnert er sich an das Jahr 2015.

Seitdem ist er bei den Oberndorfern als „Mr. Spartan“ bekannt. Denn bei den Vorbereitungen ist er Ansprechperson Nummer eins. „Wenn’s irgendwo brennt, spiele ich die Feuerwehr“, sagt er lachend, bevor sein Handy wieder klingelt und er irgendetwas „löschen“ muss.

Derweil kommen zwei Lieferautos mit mobilen Toiletten angerollt. Ein großer Mann mit Sonnenbrille weist die beiden Autos ein. Sein Name ist Helge Lorenz. 20 Jahre lang hat er den Langzeit-Triathlon „Iron Man“ in Klagenfurt, Frankreich, Südafrika und Monaco organisiert. Nun ist er Veranstalter des Spartan Race in Oberndorf. „Ich hätte nie geglaubt, dass es so erfolgreich wird“, erzählt der Klagenfurter von den Anfängen. Damals – vor zwei Jahren – rechnete er mit 1500 Startern und in den darauf folgenden fünf Jahren mit circa 5000. „Bei der ersten Veranstaltung hatten wir gleich 3000 Teilnehmer, heuer werden es an die 10.000 sein.“

Darauf ist vor allem Oberndorfs Bürgermeister Hans Schweigkofler stolz, der sich an diesem Tag ein Bild vom Stöcklfeld macht. „Der Anfang war schwer“, erinnert er sich an das Jahr 2015 zurück, als er dem Gemeinderat vorschlug, das Hindernisrennen nach Oberndorf zu holen. Es hat große Skeptiker gegeben, sagt Schweigkolfer. „Einige Gemeinderäte und ich haben uns das Rennen dann in München angeschaut. Unser Fazit war: Wenn wir das nicht machen, gehören wir g’haut.“ Zähneknirschend haben schließlich auch die Skeptiker ihre Stimme für die Veranstaltung abgegeben.

Die Aufgabe der Gemeinde ist es nun vor allem, den bürokratischen Weg für das Rennen zu ebnen. „Das betrifft zum Beispiel die Veranstaltungsgenehmigung, da arbeiten wir mit der BH zusammen. Auch müssen wir das Sicherheitskonzept prüfen“, erklärt Schweigkofler.

Die Gemeinde und der TVB nehmen für das Rennen circa 100.000 Euro in die Hand. Gut investiertes Geld, wie Schweigkofler meint. „Wir können davon ausgehen, dass uns die Veranstaltung samt Begleitpersonen an die 12.000 bis 15.000 Nächtigungen in die Region bringt.“ Laut Veranstalter Helge Lorenz beträgt die Wertschöpfung rund zwei Millionen Euro.

Die Freude über das Rennen ist auch bei vielen Einheimischen groß, die als freiwillige Helfer das Rennen unterstützen. Eine davon ist Katharina Zeuner. Die 22-Jährige ist Mitglied beim Motorsportclub Oberndorf und hat sich wie viele andere Vereinsmitglieder dazu bereit erklärt, beim Spartan Race mitzuwirken. „Wenn in Oberndorf einmal was los ist, dann muss man das unterstützen. Ich war schon beim ersten Mal als Helferin mit dabei und es war eine Gaude“, erklärt Zeuner. Ihre Aufgabe besteht vor allem darin, die Teilnehmer zu motivieren. „Lustig ist es vor allem, wenn man die Leute kennt.“

Am Stöcklfeld hat sich Stefan Trixl inzwischen wieder auf den Stapel Paletten gesetzt. Auf das Rennen am Wochenende freut er sich schon. „Die Leute, die da mitmachen, sind echt cool“, sagt er. Selbst mitmachen will er nicht, denn „Mr. Spartan“ wird im Hintergrund gebraucht. Oder am Handy.