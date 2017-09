Außerfern – Vor wenigen Tagen fand der feierliche Lehrgangsabschluss für insgesamt 105 junge Polizisten am Rathausplatz in Telfs statt. Drei Neuzugänge gibt es auch bei der Polizei im Bezirk Reutte. Jaqueline Hofer begann ihren Dienst an der Polizeiinspektion Elbigenalp, Anna Oberbichler fing an der Inspektion in Reutte an und Rebecca Wassermann startete am Posten Bichlbach. Damit konnte der Gesamtpersonalstand von 68 Exekutivbeamten im Außerfern trotz Abgängen auf demselben Stand gehalten werden wie im Vorjahr. (fasi)