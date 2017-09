Bogotá – Antún Ramos wusste, dass dieser Christus Geschichte schreiben wird. Die Beine und Arme weggerissen, der Holzkörper schwer angegriffen, das Jesus-Gesicht mit Ruß bedeckt. Der Pfarrer fand ihn inmitten Dutzender Toter auf dem Boden seiner Kirche im abgelegenen Bojayá. Bei einer Bombenattacke der linken Farc-Guerilla starben in der Kirche im Mai 2002 rund 100 Menschen.

Nun wird der verstümmelte Christus, der zu einem Symbol des kolumbianischen Konfliktes wurde, den päpstlichen Segen erhalten. „Der Frieden ist das, was Kolumbien seit langer Zeit sucht und worauf es hinarbeitet. Ein stabiler, dauerhafter Frieden, um uns wie Geschwister und niemals wie Feinde zu betrachten“, sagte Papst Franziskus vor dem Abflug aus Rom. Der Christus wird in einer Glasvitrine bei der Messe am Freitag mit dem Papst in Villavicencio dabei sein – die Region war bis vor wenigen Jahren verwickelt in den blutigen Konflikt zwischen Guerilla, Streitkräften und rechten Paramilitärs, der 220.000 Menschen das Leben kostete.

Kolumbien im „Papstfieber“

Seit Tagen ist das Land im „Papstfieber“ – Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos erhofft sich eine starke Unterstützung für den umstrittenen Friedensprozess. 6000 Opfer und auch Ex-Guerillakämpfer werden bei der Messe in Villavicencio dabei sein, es ist einer der Höhepunkte der ersten Reise eines Papstes seit 1986 in das südamerikanische Land. Damals spendete Johannes Paul II. den Menschen Trost, nachdem wegen eines Vulkanausbruchs 25.000 Menschen in der Stadt Armero gestorben waren.

Auch Angehörige der Toten von Bojayá werden zu der Messe erwartet. Pfarrer Ramos hat die Erinnerung noch sehr präsent. „Ich hob damals diesen Christus vom Boden auf, sah den Torso ohne Arme und ohne Beine. Und das einzige, das ich mit Gewissheit dachte: Dieser Christus wird sehr wichtig werden für die Geschichte“, erzählt er.

Heute repräsentiere der Christus die Schmerzen, die der Konflikt hervorgebracht habe. Und er wurde zum Symbol der Aussöhnung – die Farc bat 2016 die Gemeinde vor Ort um Verzeihung für das Blutbad.

Heikle Friedensmission

Kaum ein Land passt derzeit besser zu diesem Papst als Kolumbien. Schließlich beruft sich Franziskus auf den „Friedensheiligen“, Franz von Assisi. Im Vordergrund des bis Sonntag geplanten Besuchs steht die Versöhnung – in dem stark katholisch geprägten Land hat das Wort des Papstes aus Argentinien großes Gewicht.

Der Frieden steht erst einmal nur auf dem Papier: In früheren Farc-Gebieten drohen andere Gruppen die Kontrolle über den Drogenhandel zu übernehmen und keiner weiß, ob es nicht zu Racheakten gegen frühere Guerilleros kommen wird. Und mit der kleineren ELN-Guerilla gibt es noch keinen Frieden: Immerhin zeigte auch hier der Besuch schon Wirkung - man erklärte sich zu einer Waffenruhe bereit, vom 1. Oktober bis 12. Januar 2018 sollen die Waffen schweigen.

„Er wollte seit einiger Zeit nach Kolumbien fahren und nun ist der richtige Moment gekommen“, sagt Vatikansprecher Greg Burke. Er stellt aber auch klar: Der Besuch des Papstes sei vor allem eine Pastoralreise, die den Glauben der Menschen feiern und bestärken soll. „Natürlich wird es im Verlauf der Reise mehr als eine Bezugnahme auf den Frieden geben“, sagt Burke zugleich. Und auch das Motto der Reise, „Gehen wir den ersten Schritt!“, spielt auf die derzeitige soziale und politische Situation des Landes an.

FARC hat Machtvakuum hinterlassen

Mehrere Millionen Menschen werden bei den Stationen in Bogotá, Villavicencio, Medellín und Cartagena erwartet. „Kolumbien ist eine tief gespaltene Gesellschaft. Es gibt kaum eine Familie, die nicht in irgendeiner Weise direkt oder indirekt vom bewaffneten Konflikt, von der Gewalt betroffen war“, betont der Kolumbienreferent Stefan Tuschen vom Hilfswerk Misereor. Zwei Dinge seien derzeit besonders problematisch: „Es gibt eine große Fraktion von Gegnern. Sie scharen sich insbesondere um Kolumbiens Ex-Präsidenten Alvaro Uribe.“ Den Gegnern sind gerade die milden Strafen von maximal acht Jahren auch für schwere Verbrechen ein Dorn im Auge. „Ein weiteres Problem ist, dass die staatlichen Institutionen, besonders die Sicherheitskräfte bislang nicht in der Lage sind, das von den Farc-Rebellen hinterlassene Machtvakuum auszufüllen“, sagt Tuschen.

Die „Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens“ (Farc) wollen Ziele wie eine gerechtere Landverteilung nun als Partei durchsetzen. Es sind gerade die kirchlichen Vertreter in den kleinen Gemeinden wie Pfarrer Ramos, die zu Trägern des Friedens werden sollen – in Zeiten von Syrienkrieg, Flucht und Elend in Afrika und weltweiten Unruhen ist Kolumbien ein Beispiel, das Hoffnung macht.

Die Farc-Kämpfer haben ihre Waffen abgegeben; Granaten und Kalaschnikows werden eingeschmolzen, daraus sollen Friedensdenkmäler gebaut werden. Die Botschaft von Franziskus ist: Wir helfen Kolumbien auf dem Weg zum Frieden. Wie ein Schatten liegt über der Visite aber das Drama im Nachbarland Venezuela. Hunderttausende Menschen sind bereits nach Kolumbien geflüchtet.

Mit Spannung wird erwartet, was Franziskus an die Adresse des zunehmend diktatorisch regierenden Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro, sagen wird. Der preist sich als großer Freund des Papstes und wurde von Franziskus noch 2016 im Vatikan empfangen.