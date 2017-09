Von Michael Mader

Kufstein – Es ist eine Sensation, eine Chance, die man nur einmal im Leben bekommt, und laut Initiatorin Freia Gasteiger die Krönung in ihrem 83 Jahre dauernden Leben: Der Wagen von Baumeister Toni Rieder mit dem Nachbau der Festung darf am 17. September beim Trachten- und Schützenfesteinzug im Rahmen des Münchner Oktoberfestes mitmachen. Darf deshalb, weil es eine Ehre ist, einer von 9000 Teilnehmern auf der sieben Kilometer langen Strecke zu sein. Davon erzählt Gasteiger, die sich seit zwei Jahren mit Bergen an Schriftverkehr um eine Teilnahme bemüht hat. „Es hat immer geheißen, dass wir in Evidenz gehalten werden, aber ich habe nicht aufgegeben und immer wieder zum Ausdruck gebracht, welche historische Verbindung wir zu den Bayern mit unserer Festung haben und wie wichtig es für uns ist, dabei zu sein“, weiß Gasteiger von Vereinen, die sich schon seit 15 Jahren um eine Teilnahme bemühen.

Der Werbewert ist nahezu unbezahlbar: Der Auftakt zum Oktoberfest wird zwei Stunden lang live im Fernsehen übertragen, eine Festschrift mit der Beschreibung der Gruppe wird in einer Auflage von 250.000 Stück erscheinen.

Aus Kufstein dürfen maximal 30 Personen am Umzug teilnehmen – alle gekleidet in historischen Gewändern. Helmut Naschberger, Aufsichtsratsvorsitzender des Tourismusverbands Kufsteinerland, wird Kaiser Maximilian darstellen, Gerhard Lehmann, Obmann des Kufsteiner Heimatvereins, wird mit seinen Leuten als Ritter und Landsknechte auftreten. Gezogen wird der Wagen mit dem Nachbau der Festung, die Rieder anlässlich der Feier 500 Jahre Tiroler Landlibell bauen ließ, von vier Rössern.

Und noch eine besondere Ehre wird den Kufsteinern zuteil. Das bayerische Fernsehen plant jetzt sogar eine Dokumentation über die Initiative „Festungswagen – Kaiser Maximilian I.“ Ein Team begleitet die Teilnehmer vom Aufbau bis zum Umzug.