Von Sabine Strobl

Innsbruck – Beim Radgipfel im Frühjahr wies der eingeladene Experte aus der Radstadt Kopenhagen darauf hin, dass Radfahrer auch Abstellplätze brauchen. Das ist ein Problem, ein anderes sind Radhäuser, die gelegentlich versetzt werden.

So fühlten sich zwei Innsbrucker Radfahrerinnen kürzlich an einem Freitag wie unfreiwillige Darstellerinnen bei der „versteckten Kamera“. Die zwei Frauen (66 und 75) stellten ihre Fahrräder im überdachten Fahrradständer am Anni-Kraus-Weg ab, um eine Wanderung zur Umbrüggler Alm zu unternehmen. Es waren noch andere Räder am Ständer untergebracht. Als sie zu Mittag zurückkamen, war das Radhaus samt Rädern verschwunden. Am Zaun fanden sie einen Hinweis der IVB, dass die Fahrradbesitzer ihre Räder am Lanser See oder später in der Rossau abholen könnten. Eine Telefonnummer war ebenfalls angegeben.

Die beiden Damen fragten sich, warum sie im Vorfeld keinen Hinweis entdeckten hatten, dass das Radhaus entfernt werden sollte und warum die Räder am Lanser See deponiert worden waren. Erzürnt machten sie sich mit den Öffis der IVB auf den Weg nach Lans. Dort fanden sie ihre Räder wieder und fuhren über Wald­wege und Straßen zurück in die Stadt.

Die missliche Situation konnte am darauffolgenden Montag bei den IVB nicht geklärt werden. Die zwei Radfahrerinnen erhielten aber eine Seniorentageskarte und einen 5-Euro-Gutschein für die Stadt. Mittlerweile, so meinen sie gegenüber der TT, „ist der Ärger wieder verraucht“.

IVB-Geschäftsführer Martin Baltes erklärte am Freitag, dass das Radhaus am Anni-Kraus-Weg auf Wunsch von Anrainern entfernt worden sei. Wie immer bei solchen Aktionen sei eine Woche vorher eine Ankündigung angebracht worden. Der weitere Hinweis, dass das Radhaus am Lanser See stehe, sei schließlich vergangenen Donnerstag entfernt worden. Es geschieht etwa zweimal pro Jahr, dass eines der 20 Radhäuser wegen Baustellen und anderen Gründen versetzt wird. Ob jemand die Ankündigung des Abtransports entfernt hat, bedarf laut Baltes einer längeren Recherche.