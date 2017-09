Von Michael Domanig

Rum – „In Würdigung ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung“ wurde die Gemeinde Rum vor 30 Jahren – konkret mit Wirkung vom 1. Oktober 1987 – zur Marktgemeinde erhoben. Dieses Jubiläum wird in Rum nun groß gefeiert: Am Samstag, den 16. September, wartet beim FoRum sowie rund um das angrenzende Gemeindeamt ein buntes Festprogramm (bei freiem Eintritt): Ab 15.30 Uhr kümmern sich die Kinderfreunde um die kleinen Besucher, mit Hüpfburg und mehr. Ab 16.30 Uhr spielt die Formation ­Chevy 57 auf, ab 21 Uhr der Romantik Express. Eine Weinlaube mit Live-Klängen steht ebenso parat wie ein Discozelt mit DJ.

Die Markterhebung durch die Tiroler Landesregierung unter LH Alois Partl und LHStv. Hans Tanzer – von 1968 bis 1987 Rumer Bürgemeister – war seinerzeit einer der ersten großen Höhepunkte in der Amtszeit von Bürgermeister Edgar Kopp. „Das war damals eine Riesenfeier, mit monatelangen Vorbereitungen“, erinnert sich der Langzeitortschef, der heuer sein 30-Jahr-Dienstjubiläum beging, an das dreitägige Fest im Oktober 1987. Seit sein Geburtsort Fieberbrunn 1979 zur Marktgemeinde erhoben worden war, sei er auch in Rum dafür eingetreten, erklärt Kopp, der seit 1968 Gemeinderat in Rum war.

In den vergangenen 30 Jahren habe sich Rum massiv verändert, bilanziert Kopp – nicht nur bei der Einwohnerzahl, die von ca. 7600 auf inzwischen weit über 9000 kletterte, sondern auch in Sachen Infrastruktur, Betriebsansiedlungen, Verkehr und äußeres Erscheinungsbild. Als größte Herausforderung nennt Kopp den „Bauboom“, den es in Rum einzudämmen gelte: „Wir haben aus der Vergangenheit zu viel gewidmetes Bauland, und viele Grundbesitzer wollen ihre Liegenschaften nun verwerten. Die Infrastruktur der Gemeinde kann kaum noch Schritt halten, die Kinderkrippen- und Kindergartenplätze sind ausgebucht.“ Der Feststimmung am 16. September wird all dies aber wohl keinen Abbruch tun.