Von Helmut Mittermayr

Reutte – Stabil – das ist das Wort, das Edith Müller passend für den heurigen Schulbeginn findet. Damit meint die Außerferner Pflichtschul­inspektorin vor allem die Schülerzahlen und weniger die Methodik. Denn hier ist vieles in Fluss geraten. Für 2237 Schüler startet dieser Tage der Unterricht an den Volks-, Mittel- und Polytechnischen Schulen im Bezirk Reutte. Letzten Herbst waren es 2200. Insgesamt 79 Volksschulklassen in 32 Schulen (Hägerau, Lechleiten und Lähn wurden wie berichtet geschlossen) sind eingerichtet. An 20 Schulen werden 70 Flüchtlingskinder als außerordentliche Schüler unterrichtet. „Sie sind auf den ganzen Bezirk ideal aufgeteilt. Überall nur zwei bis drei. Das geht wirklich gut,“ erklärt Müller.

Die Volksschule Reutte/Schulstraße ist die mit Abstand größte im Außerfern. Hier sind heuer 297 Schüler unter einem Dach, weitere 57 werden in der VS Archbach unterrichtet. Die VS Reutte legte von 270 Schülern im vergangenen Schuljahr gleich um elf Prozent zu. Auch eine Kennziffer für das aktuelle Wachstum der Marktgemeinde. Vor fünf Jahren wurden dort gerade einmal 230 Kinder gezählt.

Die VS Reutte geht heuer mit 14 Klassen in den Herbst. Lechaschau (94 Schüler) folgt mit fünf, Archbach (57), Pflach (58) und Weißenbach (59) mit je vier. Die Volksschule Ehrwald stellte einst acht Klassen und bringt es heuer nur noch auf drei. „Aber hier ist eine Trendwende in Sicht“, weiß Müller. Die Volksschulen mit den aktuell geringsten Schülerzahlen sind heuer Zöblen (7) sowie Vorderhornbach und Jungholz (je 10).

Die Volksschule Reutte in der Schulstraße mit Direktorin Katrin Santer an der Spitze ist wieder der Hotspot im Außerfern, was kulturelle, sprachliche und ethnische Vielfalt betrifft. Auf die TT-Frage nach der Prozentzahl der Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache kann Müller keine Ziffer nennen: „Das spielt auch gar keine Rolle mehr. Die Vielfalt an dieser Schule ist schon seit Jahren gegeben. Ein bisschen mehr oder weniger ist nicht ausschlaggebend. Dort gibt es entsprechende pädagogische Konzepte wie etwa das Team Teaching – hier sind zwei Lehrer gleichzeitig in der Klass­e tätig.“ Das erfordert laut Müller ein Umdenken „weg vom Einzelkämpfer ,Ich und mein­e Klasse‘, hin zu ,Wir und unsere Schule‘“. Die Volksschule Reutte verfügt inzwischen über einen sehr jungen 30-köpfigen Lehrkörper (davon sind gerade einmal zwei männlich). Eine Grundlage, um diese neue Kultur des Gemeinsamen zu leben.

Ein neuer Schwerpunkt der Volksschule Reutte mit ihren besonderen Aufgaben ist die so genannte Sprach­sensibilisierung. Das heißt, dass nicht in speziellen Einheiten Deutsch gepaukt wird, sondern man sich diesem Grundthema fächerübergreifend widmet. Müller: „Und wir reden hier nicht allein von Zugewanderten. Auch bei vielen Einheimischen verarmt die Sprache.“

Die größte Mittelschule im Bezirk ist Reutte/Königsweg mit zwölf Klassen. Neun sind es an der NMS Lechtal, je acht in Ehrwald und Reutte/Untermarkt. In Vils und Tannheim starten je fünf Klassen.

Neben den stabilen Zahlen zum Schulstart kommen für die Pflichtschulinspektorin und Lehrer auch jede Menge Vorgaben hinzu, die Veränderung bedeuten – ausgelöst durch eine veränderte Rechtslage. Denn mit der Volksschulreform 2016 tritt nun die alternative Leistungsbeurteilung in Kraft. Im Außerfern kein großer Stolperstein, waren doch bisher schon viele Schulversuche genau dazu im Laufen. Das Schulforum mit Elternbeteiligung entscheidet dann jeweils, ob herkömmliche Noten oder eine alternative Beurteilung zum Tragen kommen. Mit der Reform gibt es auch die Möglichkeit der Durchmischung von Kindern unterschiedlichen Alters in der Volksschule. Kindergarten und Volksschule werden neuerdings auch als ein Bildungsraum gesehen. Mit einer engen Kooperation soll etwa die nicht immer unumstrittene Schulreifefeststellung durch bessere Beobachtungsmodelle ersetzt werden.

Im Juni hat die Bundesregierung eine Bildungsreform beschlossen, die Schulen weitere Autonomie etwa bei Unterrichtszeiten bringen soll. Auch Schulcluster sind möglich. Vieles davon wird schon gelebt. Eine gemeinsame Volksschulleitung gibt es bereits für Nesselwängle, Zöblen und Tannheim sowie für Lermoos/Biberwier und Vils/Musau. Die komplexe Behördensituation mit teils unklaren Zuständigkeiten zwischen Bund und Land soll durch die Schaffung einer Bildungsdirektion behoben werden.