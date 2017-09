Schwaz – Er ist bekannt für seine offene Art, kreativen Ideen und dafür, anders zu sein. Die Rede ist von Pfarrer Rudolf Theurl. Eine seiner Ideen hat vor 12 Jahren ihren Ursprung genommen. Seither setzt er sie jährlich um. Der Grundgedanke stammt aus der Bibel und wird vom Schwazer Pfarrer in die Gegenwart geholt: Talente­vermehrung.

Dabei nimmt Theurl 1000 Euro aus seiner eigenen Tasche. In kleine Kuverts gibt er dann 20-, Zehn- oder Fünf-Euro-Noten. Diese verteilt er an Politiker, Kinder, Schulklassen, Unternehmer und viele mehr. „Die sollen damit dann wirtschaften. Es ist sehr interessant, was jeder daraus macht“, sagt Theurl. Der Gedanke ist, dass sich das Geld – früher in Talenten ausgegeben – vermehrt. Während die einen Kuchen backen mit dem Ausgangsgeld, bieten andere einen Verkaufsstand dafür an. „So geht das Hand in Hand“, sagt Theurl. Einige Kinder haben ihre Bastelarbeiten und Spielsachen verkauft.

Auch LH Günther Platter hat heuer ein Kuvert von Theurl bekommen. Er wollte eigentlich ein Konzert mit BM Hans Lintner veranstalten. „Bis jetzt hat es aber leider nicht geklappt. Unser Landeshauptmann ist ja ein sehr musikalischer Mensch“, sagt Theurl.

Nach etwa drei bis vier Monaten fließt die Talentevermehrung zurück zu ihrem Ursprung. „Heuer haben so viele mitgemacht, unglaublich“, freut sich Theurl. Insgesamt kamen von seinen 1000 ausgegebenen Euro 36.500 Euro retour. Eine stattliche Vermehrung. „Dieses Geld teilen wir zu drei Teilen auf gut haltbare Lebensmittel für den Barbara­laden, die Isolierung unserer Werktagskapelle und ein Schulprojekt im Kongo auf“, sagt Theurl. (emf)