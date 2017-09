Zirl – Die zunehmende Verkehrsbelastung ist beim Klimaschutz das größte Sorgenkind, weiß Zirls Bürgermeister Thomas Öfner. Deshalb lautet das Motto in der Marktgemeinde während der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September auch heuer wieder „Nimm autofrei“. „Die zunehmende Verkehrs- und Lärmbelastung nimmt auch innerdörflich durch den Individualverkehr durch Pkw und Mopeds ständig zu. Die verstärkte Nutzung des Fahrrades oder der Weg zu Fuß sind wertvolle Beiträge zur Entlastung“, erklärt Öfner.

Gemeinsam mit Vereinen führt die Marktgemeinde in dieser Woche zahlreiche Aktionen durch. So findet beispielsweise am Montag, 18. September, die Aktion „Zirl liest“ an öffentlichen Plätzen in Zirl statt. Schüler lesen Geschichten für jedermann vor. Am Dienstag, 19. September, fahren Zirler Jugendliche von 15 bis 16 Uhr mit abgasfreien Gefährten ihre Lieblingsplätze ab. Am Freitag, 22. September, findet in der Begegnungszone von 14.30 bis 17 Uhr ein Fest fürs Klima statt. (TT)