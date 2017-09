Hinterhornbach – Vor genau 130 Jahren wurde die so genannte Sackkapelle vom bekannten Kirchenmaler Johann Kärle (1835 in Hinterhornbach geboren, 1913 in Vorderhornbach verstorben) und seinem Bruder Marzellin errichtet. Die Kapelle war ursprünglich aus Holz gebaut. Den im Stile des Neoklassizismus gefertigten Altar ziert ein von Johann Kärle gemaltes Altarbild. Die Nachkommen kümmerten sich nur wenig um die Erhaltung, sodass die Kapelle verfiel. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges baute die Familie von Josef Kärle aus Hinterhornbach aus Dankbarkeit, dass alle acht Söhne gesund aus dem Krieg zurückgekehrt waren, die Kapelle aus Stein wieder auf. 1947 wurde sie „Zu Ehren der Muttergottes von der immerwährenden Hilfe“ geweiht. 1981 erfolgte eine Renovierung.

Massive Schäden im Innen- und Außenbereich veranlassten Edeltraud Larcher und Martin Kärle, die sich seit Jahren um den Erhalt der Kapell­e bemühten, grundlegende Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen durchzuführen. Seit 2016 ziert die Kapelle ein neues Schindeldach. Im heurigen Frühjahr führten die Kirchenmalerin und Restauratorin Angelika Kärl­e aus Vorderhornbach und Stuckateurmeister Benjamin Jansen aus Augsburg die gesamten Innen- und Außenrestaurierungsarbeiten fachgerecht und sorgfältig aus.

Diesen Sonntag, 10. September, um 10 Uhr, wird das Kleinod im Rahmen einer Feldmesse wieder eingeweiht. Die Sackkapelle steht vor der Ortstafel gleich links unterhalb der Stützbach­brücke und ist von der Straße gut einsehbar. (pf)