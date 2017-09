Von Helmut Wenzel

Pettneu am Arlberg – „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Beim Abgang der Gridlon-Mure Ende Juli haben die Schutzbauten jedenfalls funktioniert.“ So fasst Bürgermeister Manfred Matt die Naturereignisse dieses Sommers zusammen. Anders als bei der großen Mure 1965 sind im Dorf weder Personen noch Gebäude zu Schaden gekommen.

Trotzdem muss die Gemeinde rasch handeln: Mit der Wildbach- und Lawinenverbauung wurde ein Maßnahmenpaket im Volumen von 1,2 Mio. Euro geschnürt. Allein im Gridlon-Tobel bewegten sich bis zu 100.000 Kubikmeter Geschiebe ins Tal. Das Auffangbecken oberhalb des Siedlungsgebietes hat den Großteil des Gerölls aufgehalten. Bis Ende November soll das Becken geräumt sein, damit auch die nächste Mure gestoppt werden kann. Allein die Räumung verschlingt laut Dorfchef 680.000 Euro. Die Kosten teilen sich Bund, Land und Gemeinde, Letztere muss 100.000 Euro beisteuern.

Das Sprüchlein „Selten ein Schaden ohne Nutzen“ gilt in diesem Fall in besonderer Weise. Die Gemeinde hatte schon vor Jahren ein Lawinenschutzprojekt im Ortsteil Vadiesen konzipiert. „Fünf Häuser stehen dort in der roten Zone“, erläutert Matt, „wir bauen jetzt einen sieben Meter hohen und 220 Meter langen Leitdamm. Dazu wird auch das Material von der Gridlon-Mure verwendet.“ Die Kosten für den Schutzbau liegen bei 500.000 Euro.

Zurück zur Mure, die in zwei Etappen erfolgte: Im Anbruchgebiet oberhalb der Waldgrenze kam es zu einem Hangrutsch mit rund 10.000 Kubikmeter Geröll, das dann im Gridlon-Tobel stecken blieb. „Da war noch schönes Wetter“, schilderte Landesgeologe Gunther Heißel am Freitag. „Wir haben es hier mit tonigem Gestein zu tun. Nach Regenfällen kann es zu größeren Wasseransammlungen unter der Oberfläche kommen. Wird der Druck zu groß, dann gerät der Hang ins Rutschen.“ Am 26. Juli regnete es heftig, die Gridlon-Mure setzte sich mit insgesamt 100.000 Kubikmetern Geschiebe in Bewegung. Feuerwehrmänner standen mehrere Tage rund um die Uhr im Einsatz, um das Geschehen zu beobachten. „Die Truppe hat Großartiges geleistet“, hob Matt hervor. Akute Gefahr drohe dem Siedlungsraum nicht, „solange das Becken frei ist“, sagte der Landesgeologe.

In der 60-plus-Generation gibt es mehrere Bewohner, die von der Riesenmure 1965 noch immer traumatisiert sind, weiß Altbürgermeister Kurt Tschiderer. Er berichtete: „Die jüngste Gridlon-Mure hat jedenfalls wieder Angst und Schrecken ausgelöst. Aber die Leute sind sehr froh, wenn sie sehen, dass die Schutzbauten funktionieren.“