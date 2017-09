Stockholm – Der 106-jährigen Afghanin Bibihal Uzbeki droht die Abschiebung aus Schweden. Wie die britische Zeitung „Guardian“ berichtet, erhielt die im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 ins skandinavische Land gekommene Frau vor wenigen Tagen einen negativen Asylbescheid. Seither habe sich ihr Gesundheitszustand rapide verschlechtert, sie befinde sich in einem Krankenhaus.

Uzbeki sorgte vor zwei Jahren als vermeintlich ältester Flüchtling der Welt für Aufsehen. Im Oktober 2015 waren Reporter in einem kroatischen Flüchtlingslager auf sie aufmerksam geworden. Sie berichtete vom Wunsch, ihre Enkel in Schweden zu sehen. 20 Tage lang soll ihre Reise aus Kunduz über den Iran, die Türkei und den Balkan nach Europa gedauert haben. Die blinde Frau, die kaum noch gehen und sprechen kann, sei auf der Flucht die meiste Zeit von ihrem Sohn und ihrem Enkel getragen worden.

Die schwedischen Asylbehörden entschieden nun, dass sie trotz ihres hohen Alters nach Afghanistan zurückkehren müsse. Die Lage in dem Land sei nicht gefährlich genug, und es gebe dort auch Krankenhäuser, in der Uzbeki kostenlos behandelt werden könne. Die Frau soll einen Schlaganfall erlitten haben, als sie vom ablehnenden Bescheid erfahren habe.

Frau schon jetzt nicht mehr ansprechbar

Uzbekis Sohn befürchtet einem Bericht des Senders n-tv zufolge, dass die Frau die Reise nicht überleben werde. Sie sei schon jetzt „nicht mehr ansprechbar“. Immerhin versicherten die schwedischen Behörden, dass die 106-Jährige nicht abgeschoben werde, so lange das Verfahren noch laufe. Die Angehörigen hatten Beschwerde gegen den Bescheid eingelegt.

Der Fall veranschaulicht auch die Folgen der Gesetzesänderungen nach der Flüchtlingskrise des Jahres 2015. Ein Behördenvertreter sagte der Deutschen Welle, dass wegen der Verschärfung des Asylrechts weniger Spielraum für die Gewährung eines Aufenthaltsrechts wegen Krankheit bestehe. Die neuen Regelungen würden die Beamten hindern, sich menschlich zu verhalten, sagte Sanna Vestin vom Verband schwedischer Flüchtlingshilfsorganisationen. „Man könnte sagen, die Politiker haben der Migrationsbehörde verboten, in Fällen wie diesem Mitleid zu zeigen.“

Behörde verweist auf finnischen Parallelfall

Die schwedische Einwanderungsbehörde Migrationsverket hat im Fall der 106-jährigen Afghanin, die in ihr Heimatland ausgewiesen werden soll, auf einen ähnlichen Fall in Finnland verwiesen. Auf Anfrage der APA hieß es außerdem, der Ausweisungsbeschluss sei beeinsprucht worden, die endgültige Entscheidung liege nun bei der Justiz.

Ein Sprecher der Einwanderungsbehörde in Stockholm verwies darauf, dass einzelne Fälle grundsätzlich nicht kommentiert würden. Hohes Alter an sich sei grundsätzlich kein Schutzgrund. Angesichts der derzeitigen Asylbestimmungen („Vorübergehendes Gesetz“ vom Juni 2016), seien auch die Möglichkeiten, aufgrund von Krankheit eine gesonderte Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen, stark eingeschränkt. Im konkreten Fall sei nun der Verwaltungsgerichtshof zuständig, eine endgültige Entscheidung sei kaum in naher Zukunft zu erwarten.

Damit im Zusammenhang verwies der Sprecher auf einen ähnlichen Fall in Finnland im Jahr 2010. Damals war die 82-jährige, pflegebedürftige Russin Irina Antonova mit anschließender rechtlicher Rückendeckung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ausgewiesen worden. Das Argument lautete damals, in Russland gebe es ausreichenden Zugang zur Altenpflege. Die Russin wurde schließlich „freiwillig“ von ihrer in Finnland lebenden Familie nach Russland gebracht. (APA)