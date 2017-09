Von Miriam Hotter

Kitzbühel – Georg Hochfilzer sitzt in einem Restaurant in Kitzbühel, vor ihm eine Tasse Kaffee und Fotos aus der Vergangenheit: Georg Hochfilzer mit Arnold Schwarzenegger. Georg Hochfilzer mit Cindy Crawford. Georg Hochfilzer mit Sarah Ferguson, Joan Collins und Luciano Pavarotti. Sie alle waren seine Gäste – damals, als der heute 79-Jährige verschiedene Top-Hotels in Wien, Paris, London und den USA leitete.

Seine Karriere fing allerdings im beschaulichen Brixen im Thale an, wo er mit seinen zwei Schwestern am Bauernhof aufwuchs. „Ich hatte eine schöne Kindheit und Jugend, aber sie war auch geprägt von Arbeit. Während meine Freunde nach der Schule Fußball spielten, musste ich unsere Kühe hüten“, erinnert sich der zweifache Familienvater, der heute in San Diego (Kalifornien) sowie Kitzbühel lebt und deshalb nicht nur zwischen zwei Kontinenten pendelt, sondern im Gespräch auch immer wieder zwischen Englisch und Deutsch wechselt.

„With fourteen years“, also mit vierzehn Jahren, tauschte Hochfilzer schließlich Mistgabel gegen Cocktail-Shaker aus. Sein Vater, damals bester Ranggler im Alpenraum, fragte Hotelier Günther Reisch, ob er seinen Sohn nicht als Kellnerlehrling in der „Tenne“ in Kitzbühel aufnehmen möchte. „Und da landete ich zum ersten Mal mitten in der High Society.“

Nach seiner Lehrzeit zog es Hochfilzer in die Ferne. „Mein Vater hat immer gesagt: Wenn du etwas werden möchtest, musst du ins Ausland gehen“, erzählt Hochfilzer. Die erste Station war ein Hotel auf der Insel Jersey, die zu Großbritannien gehört. Dort arbeitete er als Servicekraft. An diese Zeit kann sich Hochfilzer noch gut erinnern, zumal er damals für einen kleinen Fauxpas im Hotel sorgte. „Ich musste Rührei und Speck zum Frühstück machen. Dazu brauchte ich Öl. Ich schnappte mir also eine Flasche mit einer Flüssigkeit, die wie Öl aussah, doch eigentlich war es Flüssig­seife. Draufgekommen bin ich, als den Gästen nach dem Essen schlecht wurde“, erzählt Hochfilzer lachend. Ernsthafte Folgen hatte der Zwischenfall zum Glück weder für die Gäste noch für Hochfilzer – und so konnte der gebürtige Brixner weiter an seiner Karriere feilen.

Nach etlichen Aufenthalten in Großbritannien landete er schließlich im weltberühmten „Grand Hotel“ in Paris. „Zum ersten Mal war ich nicht im Service, sondern an der Rezeption beschäftigt. Von da an ging es steil aufwärts.“

Mitte der 1960er-Jahre suchte die Hilton-Hotelkette junge, motivierte Mitarbeiter, die sie von anderen Betrieben abwarb. Auch Hochfilzer bekam ein Angebot. Und so ging es für ihn ins kanadische Montreal, wo er zwei Jahre lang in einem Ausbildungshotel mit allen nötigen Fähigkeiten ausgestattet wurde. „Das betrifft vor allem, wie man Menschen behandelt und die Umgangsformen, die in einer kultivierten Welt herrschen.“

Diese Umgangsformen setzte er später im „Hotel Hilton Beverly Hills“ in Los Angeles um, wo Hochfilzer erstmals eine leitende Funktion inne hatte: Er war stellvertretender Generalmanager und verantwortlich für die Vermarktung des Hauses sowie für Veranstaltungen im Hotel. „Viele Filmgrößen waren im Hotel zu Gast.“ Darunter Kirk Douglas, Glenn Ford und Elizabeth Taylor. „Dort zu arbeiten, war ,almost magic‘.“

Promi-Gäste hieß er auch später im „New-Port Inn“ willkommen, wo Hochfilzer als Verkaufsdirektor tätig war. Dort hatte sich eines Tages Präsident Nixon angekündigt – ein Besuch, der alles andere als „usual“, also gewöhnlich, war. So wurde etwa jede Speise, die für Nixon bestimmt war, von einem FBI-Agenten zuvor verkostet.

Nach vier Jahren in Beverly Hills übernahm Hochfilzer den Posten als Generaldirektor im „The Westgate“ in San Diego. 1991 übersiedelte er nach Wien, wo er im Hotel „Bristol“ Generaldirektor wurde. Vor seinem Job-Antritt wur- de er zwei Tage lang unter die Lupe genommen, unter anderem von Hotelbesitzer Karim Aga Khan, dem religiösen Oberhaupt von 20 Millionen ismailitischen Nizariten. „Es war die einzige Bewerbung, bei der auch meine Frau Petra dabei sein musste.“ Nach sieben Jahren zog es die Familie wieder nach San Diego. Dort führt sie ein „happy life“.