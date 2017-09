Von Liane Pircher

Innsbruck – Es sind Geschichten wie die des Niederländers Viktor Staudt: Jahrzehntelang hatten ihn Angstattacken und Depressionen geplagt, dann warf er sich 1999 vor einen Zug. Er überlebte, aber verlor beide Beine. Und kämpfte sich zurück ins Leben. Mittlerweile hält er Vorträge, in denen er erzählt, wie er sich aus seiner Krise zurückgekämpft hat.

Es ist ein Thema, das gesellschaftlich ein Schattendasein führt: der Suizid. Lange war es selbst in Medien tabu, darüber zu viel zu berichten. Der Zusammenhang zwischen Berichten über Suizide und der Zunahme von Selbsttötungen war gut belegt. Man sprach vom Werther-Effekt. Als das Goethe-Werk erschien, war es zu einer Reihe von Suiziden gekommen. Inzwischen sehen es Sozialmediziner und Psychiater anders. Sie sprechen vom Papageno-Effekt, der belegt, dass Berichte über bewältigte Suizidalität sogar das Risiko für Suizid senken können.

Fakt ist, dass in Tirol jährlich rund 100 Menschen durch Selbstmord sterben, im Bundesländervergleich liegen wir damit im oberen Mittelfeld. In ganz Österreich waren es vor einem Jahr 1249 Menschen, das sind fast dreimal so viele wie Verkehrstote. Zentral ist, Menschen in solch einer Krise so schnell wie möglich aus der schwierigen Lebenssituation zu helfen. Diese „schnelle“ Hilfe fehlt bis dato in Tirol, soll aber – erklärt Christian Haring, Psychiater und Mitglied der Österr. Gesellschaft für Suizidprävention – Anfang des Jahres 2018 kommen: „Geplant ist eine Art 24-Stunden-Krisendienst, bei dem es telefonisch Hilfe gibt und im Ernstfall möglichst ein Psychiater an Ort und Stelle kommen soll“, sagt Haring. Man wolle dies zunächst an Freitagen, Sams- und Sonntagen anbieten. Unterstützt werden wird das Pilotprojekt vom Land, LH Platter stehe dahinter.

An der Tatsache, dass es momentan lange Wartezeiten bei niedergelassenen Psychiatern gibt, könne man auf die Schnelle nicht rütteln. Nicht umsonst fordert der Bundesverband für Psychotherapie u. a. eine flächendeckende Versorgung ohne Wartezeiten und höhere Zuschüsse von Krankenkassen. Ein weiterer Teil im Rahmen des österreichweiten Suizidpräventionsplanes sei, Fachpersonal – vom Pfleger bis hin zu Sozialarbeitern oder Lehrern – zu so genannten „Gatekeepern“ auszubilden: „Psyche und Körper hängen zusammen, wenn es um Probleme mit der Psyche geht, glauben viele Menschen, dass sie sich selbst helfen können. Das stimmt aber leider oft nicht.“

Je mehr Menschen eine Gefahr wahrnehmen, desto höher sind die Chancen, einen Suizid vermeiden zu können. Wichtig sei, so Haring, erste Anzeichen einer möglichen Depression zu erkennen – etwa Symptome wie der Verlust von Freude, Antriebsstörungen, Abgeschlagenheit, Ängste, innere Unruhe bei gleichzeitiger Müdigkeit. Sollten diese Anzeichen länger als zwei, drei Wochen anhalten, sollte man handeln. Und, auch wenn es viele zunächst kritisch sehen, im Ernstfall würden Psychopharmaka Schlimmstes verhindern. Dass Prävention hilft, habe man am Beispiel anderer Länder gesehen. So konnten etwa Schweden, Estland, aber auch Frankreich ihre Suizidraten deutlich durch mehr Präventionsarbeit senken. Eine wichtige Rolle beim Abfangen von Krisen, spielt auch die Telefonseelsorge: „Wir erleben häufig, dass viele Menschen zu wenige Ansprechpersonen haben. Im Alltag fehlt oft die Zeit, dabei kann jeder helfen, indem er oder sie abseits von Floskeln ernsthaft und einfühlsam nachfragt, wie es jemandem geht“, sagt Astrid Höpperger, Leitern von der Telefonseelsorge Innsbruck.

Info: Menschen, die unter Depressionen leiden und Suizidgedanken haben, finden u. a. Hilfe und Adressen bei der Telefonseelsorge online oder telefonisch und anonym unter der Hotline: 142. Rund um die Uhr.