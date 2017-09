Von Michael Mader

Kufstein – Ein Konzert von Marken und Typen sollen die Autofestspiele in Kufstein auch in diesem Jahr bieten. Hauptakteure sind dabei mehr als 20 Autohäuser der Region, die am Samstag, den 30. September, ihre neuesten Automarken zur Schau stellen. Als Bühne dient ihnen nahezu die gesamte Kufsteiner Innenstadt – vom Oberen Stadtplatz über den Unteren Stadtplatz und die Marktgasse bis zum Fischergries.

„Seit wir in die Stadt übersiedelt sind, gibt es heuer zum ersten Mal keine Baustellen“, freut sich Walter Edinger, der unter anderem zusammen mit Erwin Bernhard vor zehn Jahren die Autofestspiele ins Leben gerufen hat. Einer ungetrübten Besichtigung von 40 Fahrzeugmarken mit in Summe 210 Neuwägen steht also nichts mehr im Wege. „Zusätzlich haben wir auch Sonderfahrzeuge, ein Rallyefahrzeug, Sportautos und auch Motorräder ausgestellt“, erklärt Edinger. Auch die eine oder andere Österreich-Premiere erwartet die Besucher.

Mit einem Schmunzeln erinnert sich Edinger noch an die Anfänge der Ausstellung auf der Festung in Kufstein zurück: „Da ist extra aus Wien ein Fahrer mit einem Lamborghini gekommen. Aber als er auf die Festung fahren musste, hat er zu zittern angefangen. Nur mit eingeklappten Spiegeln, mit Kupplung schleifen lassen und viel Fingerspitzengefühl haben wir den mehr als 400 PS starken Wagen durch das Burgtor gebracht.“ Bei den Ferraris gab es sogar kurz die Überlegung, ob sie mit einem Kran hineingestellt werden sollen. „Aber wir haben dann doch immer alles geschafft“, merkt Edinger an.

Auch Erwin Bernhard blickt zurück: „Bei den Vorbereitungen zu den ersten Autofestspielen haben wir gar nicht gewusst, ob es sie überhaupt einmal geben wird. In der Zwischenzeit fragen Händler schon an, ob sie mitmachen dürfen. Ich bin mir sicher, dass wir auch noch die 20. Autofestspiele veranstalten werden.“

Seit einigen Jahren jedenfalls bildet die Innenstadt den Rahmen für die große Autoausstellung, die von 10.30 bis 17 Uhr läuft. Nachdem die 210 Fahrzeuge aber auch zu ihrem Stellplatz kommen müssen, gilt von sechs Uhr in der Früh bis 19 Uhr eine Sperre der Innenstadt. Allerdings sind alle Parkgaragen zugänglich, das Parken in den Kurzparkzonen ist mit Parkscheibe kostenlos. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Für Kinder gibt es in der Josef-Egger-Straße einen eigenen Bereich, der von der Jungschar betreut wird.

Die Ausstellung sei nicht unbedingt dazu da, um viele Autos zu verkaufen, sondern mehr, um mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, meint Andreas Maier, Geschäftsführer von Porsche Kufstein und Wörgl, der mit 25 Autos vertreten sein wird. Sein Kollege Maximilian Phleps, Betriebsleiter der Autowelt Unterberger Kufstein, verspricht jedenfalls bei jeder Marke ein Highlight.