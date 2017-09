Wörgl – Gemeinsam grenzenlos feiern heißt es am Samstag, 16. September, zum siebten Mal beim Fest der Nationen in Wörgl: 18 Nationen laden heuer mit 22 Ständen von 13 bis 21 Uhr in der Speckbacherstraße zu einer kulinarischen und kulturellen Weltreise. Zum dritten Mal wird das Fest vom Verein Komm!unity organisiert, der im Vorfeld eine Spende der Standbetreiber in Höhe von 1500 Euro dem Wörgler Sozialreferenten Christian Kovacevic für die Sozialinitiative „Licht für Wörgl“ übergab.

Zum besonderen Flair des Wörgler Festes der Nationen zählt der Mix der Standbetreiber aus Familien und Vereinen und deren Motivation. Nicht der kommerzielle Aspekt sei entscheidend: „Die Standbetreiber machen aus Überzeugung mit, weil sie ihr Land präsentieren wollen“, betont Kovacevic. „Sie sind stolz, ihr Land vorstellen zu können“, bekräftigt Gemeinderat Kayahan Kaya, Fachbereichsleiter für Integration beim Verein Komm!unity. An den Ständen wie auch beim Kulturprogramm werden jeweils über 100 Leute im Einsatz sein – erstmals auch Menschen aus Gambia.

Aufgrund des Gäste-Feedbacks wartet die internationale Schmankerlstraße heuer mit Neuerungen auf. „Diese betreffen die Stand-Dekorierung und auf vielfachen Wunsch sollen kleinere Happen um drei Euro angeboten werden“, teilt Komm!unity-Geschäftsführer Klaus Ritzer vom Organisationsteam mit.

Los geht’s um 13 Uhr mit dem Einmarsch der BMK Bruckhäusl. Die Breitenbacher Schuhplattler sind ebenso zu sehen wie die Trommlergruppe Hakuna Matata sowie indische, serbische, brasilianische und thailändische Volkstänze. Neu ist die Mitwirkung des Wörgler HipHop-Vereins und einer Zumba-Tanzgruppe aus Kufstein sowie von Goaßlschnalzern aus Bayern. (vsg)