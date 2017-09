Von Mario Zenhäusern

Innsbruck – Unter dem Titel „Nachdenken über uns“ haben sich die Tiroler Schützen ein Jahr lang in intensiven Diskussionen und zahlreichen Arbeitssitzungen gewissenhaft mit brennenden, aktuellen Themen auseinandergesetzt. 325 Schützen und Marketenderinnen debattierten anlässlich der vier Viertelbildungstage Absam, Bad Häring, Kals am Großglockner und Imst sowie in 75 Gesprächsrunden über Themen, die aus Sicht der Mitglieder gut sind und erhalten werden sollen. Parallel dazu erörterten sie auch jene Felder, in denen eine Neuorientierung notwendig ist. Dabei war dem Landeskommandanten, Major Fritz Tiefenthaler, die Einbindung der einzelnen Kompanien besonders wichtig: „Dieser Nachdenkprozess steht daher auf breiten Beinen.“

Am Ende dieses langen, aber nichtsdestotrotz engagiert geführten Prozesses stehen elf komplexe Themen. Tiefenthaler: „Die elf Leitmotive geben uns Orientierung in unserem Denken und Handeln, in unserer ehrlichen Arbeit für unsere gemeinsame Heimat.“

Bei ihrem Nachdenkprozess sparten die Schützen heikle Themen nicht aus. Eines der Leitmotive heißt zum Beispiel „Wertschätzung der Frauen im Tiroler Schützenwesen“. Darunter ist zu verstehen, dass Frauen als kompetente und wertgeschätzte Mitgestalterinnen im Tiroler Schützenwesen gesehen werden. Im offiziellen Text heißt es: „Frauen sind in ihren jeweiligen Vereinsfunktionen wesentliche Trägerinnen des Tiroler Schützenwesens und gestalten dieses in aktiven, inaktiven und außerordentlichen Mitgliedschaften gleichberechtigt mit. Wir wollen die Zukunft im Bund der Tiroler Schützenkompanien gemeinsam mit Frauen und Männern gestalten.“

Unter dem Leitmotiv „Tiroler Identität und Landeseinheit: Unsere Treue zur Heimat“ bekennen sich die Tiroler Schützenkompanien „zum historischen Tirol als unserer Heimat und verstehen diese als geografisch und geschichtlich definierten Raum. Wir bekennen uns zur Tiroler Identität, die auf die historischen Freiheiten des Landes zurückgeht. Wir pflegen die größtmögliche Einheit unseres Landes durch gelebte Freundschaften, Partnerschaften und Kooperationen. Die verstärkte und verschränkte Zusammenarbeit innerhalb der Verbandsstruktur, besonders innerhalb der Landesteile des historischen Tirol, schafft Identität für den gemeinsamen Kultur-, Wirtschafts- und Lebensraum.“ Diese Formulierung sei im Übrigen auch mit dem Südtiroler Kollegen akkordiert, versichert Tiefenthaler. Der oberste Tiroler Schütze ist davon überzeugt, dass die bestehenden gesetzlichen Maßnahmen ausreichen, um Maßnahmen zu setzen, die das Zusammenwachsen der Landesteile fördern.