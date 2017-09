Von Denise Daum

Kematen – Das Sozialzentrum in Kematen ist so gut wie fertig, Ende September erfolgt die Übergabe. In dem Gebäudekomplex befindet sich auch eine Arztpraxis. In diese sollte ursprünglich die Kassenärztin Birgit Mihalovics einziehen. Sollte. In den vergangenen Wochen hat es allerdings heftige Zerwürfnisse gegeben. Zwischen der bereits in Kematen ansässigen Allgemeinmedizinerin und dem Bürgermeister sowie der Neuen Heimat Tirol, die auf einem Baurechtsgrund der Gemeinde den Bau errichtete. Aber der Reihe nach:

Birgit Mihalovics hatte einen Vorvertrag für die Ordination im Sozialzentrum. Den Mietvertrag unterschrieb sie aber nicht, weil „mir schlüssel­fertige Räumlichkeiten, die ich nur noch einrichten müsste, zugesagt wurden“. Die Neue Heimat habe es aber nicht zustande gebracht, eine bewilligungsfähige Praxis zu übergeben. „Die Ordinationsräumlichkeiten wurden so ausgeführt, dass sie keine Betriebsgenehmigung des Arbeitsinspektorats erhalten“, ärgert sich Mihalovics.

Ihrem Ärger machte sie in einer E-Mail an die Umlandbürgermeister, die Tiroler Gebietskrankenkasse und die Ärztekammer Luft – darin griff sie auch den Kemater Bürgermeister an, von dem sie sich mangels Unterstützung enttäuscht zeigte.

Bürgermeister Rudolf Häusler hingegen fühlte sich von der „bitterbösen Mail zutiefst verletzt“. Mittlerweile habe man sich ausgesprochen. Das Verhältnis ist aber spürbar abgekühlt. Mit ihr sei es „generell nicht so einfach“, seufzt der Bürgermeister. Er erklärt, dass die Neue Heimat sehr wohl eine genehmigungsfähige Praxis geplant habe. „Mihalovics selbst hat dann aber Umplanungen gemacht, die waren nicht genehmigungsfähig.“

Häusler wolle aber einlenken und sich dafür einsetzen, dass die Ordination eine Genehmigung bekomme. „Aber ohne die Umplanungen und Sonderwünsche der Ärztin.“ Liegt dann eine Genehmigung vor, könne Mihalovics entscheiden, ob sie die Praxis nun nimmt oder nicht.

Hannes Gschwentner, Geschäftsführer der Neuen Heimat, erklärt ebenfalls, dass erst Mihalovics Umplanungen zu Problemen geführt hätten. Sie sei mit der Planung der NHT nicht einverstanden gewesen und habe über das vereinbarte Maß hinaus Sonderwünsche eingefordert. „Wir sind gern entgegenkommend, aber können kein Schlaraffenland bieten“, betont Gschwentner. Die Neue Heimat brauche nun einen neuen Mieter. Die Gemeinde hat das Recht eingeräumt bekommen, bis Jahresende einen vorzuschlagen.

Birgit Mihalovics zeigt sich empört über die Aussagen des Bürgermeisters und des NHT-Chefs. Sie habe niemals Sonderwünsche geäußert, geschweige denn Umplanungen vorgenommen. „Auch war beim Mietvertrag kein bewilligungsfähiger Plan im Anhang – dann kann ich doch nicht unterschreiben“, betont die Ärztin.

Fakt ist: Derzeit gibt es keinen Mieter für die neuen Ordinationsräumlichkeiten. Die Gemeinde braucht aber dringend einen Arzt im Sozialzentrum. „Mir wäre am liebsten, dass Doktor Mihalovics als Kassenärztin die Praxis nimmt“, betont Häusler. Aber einigt man sich nicht, dann werde sich die Gemeinde nach einem anderen Arzt umsehen. Dem Bürgermeister schwebt als Alternative vor, eine Gemeinschaftspraxis mit Fachärzten in Kematen anzusiedeln. Zudem wolle er sich um eine zusätzliche Kassenstelle bemühen. Wie realistisch das ist, sei dahingestellt.